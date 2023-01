Ja Morant z zabijanjem 'umoril' nič hudega slutečega Jalna Smitha

Memphis Griezzlies so ta hip najbolj vroča ekipa lige NBA, saj so proti Indiani slavili že devetič zapored. Grizliji v tej sezoni blestijo na krilih svojega prvega zvezdnika Jaja Moranta , ki nase najbolj opozarja z atraktivnimi zabijanji.

Zvezdnik Memphisa je prodrl pod koš z desne strani, skočil naravnost v Smitha in nato z iztegnjeno desnico z vso silo zabil žogo v koš za erupcijo navdušenja na gostujoči klopi. Ko so ga po tekmi na novinarski konferenci vprašali, ali je bilo to njegovo najboljše zabijanje kariere, je odvrnil: "Da, zagotovo. Na nekaj takega so vsi čakali. Končno mi je uspelo."