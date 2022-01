Spoznal, kaj je potrebno za zmagovanje. Sedaj si želi osvajati lovorike

Cedevita Olimpija je v zadnjih tednih očitno le ujela pravo formo. Zmaga proti Krki je bila za zmaje četrta zaporedna v ligi Aba. Zopet pa je blestel poletni prišlek Jacob Pullen, ki se je z 22 točkami utrdil na vrhu lestvice strelcev ljubljanskega kluba. Z njim smo se pogovarjali o razlogih za skromen začetek in boljše nadaljevanje sezone, o ciljih v prihajajočih mesecih in tudi o življenju v Ljubljani, na katero se je, kot pravi, hitro privadil.

icon-expand Jacob Pullen je med letoma 2007 in 2011 obiskoval Univerzo Kansas State. Leta 2010 se je znašel celo na naslovnici priznane revije Sports Illustrated, na naboru lige NBA pa kasneje ni bil izbran. FOTO: AP

Jacob Pullen je bil v lanski sezoni prva violina črnogorskega Mornarja, s katerim je redni del sezone v ligi Aba končal na tretjem mestu. V povprečju je dosegal skoraj 17 točk in dobre tri asistence. Tekmo sezone pa je odigral prav v Stožicah, ko je zmajem nasul kar 36 točk. In tudi zato je bil njegov prihod označen za eno največjih okrepitev zmajev pred novo sezono. A močno okrepljena zasedba Cedevite Olimpije ni začela po pričakovanjih. Domači poraz proti Zadru v desetem krogu je bil za zmaje že peti v sezoni, pa vendar je prinesel marsikaj dobrega, pojasnjuje Pullen: "Imeli smo obdobje, ko smo igrali zelo slabo, proti Megi smo izgubili za 29 točk. Obenem smo se privajali na spremenjeno ekipo, Yogi Ferrell in Alen Omić sta ravno prišla. Poraz proti Zadru je bil naša 'budilka' in po njem smo se začeli prebujati. Naslednjo tekmo proti Virtusu smo izgubili, a smo igrali zelo dobro." Od takrat je Olimpija dobila vse štiri tekme v ligi Aba, v Eurocupu pa je v gosteh ugnala favorizirano Valencio. Prav tako je odmeval skalp Partizana v Beogradu v okviru regionalnega prvenstva. "Takšne zmage so najpomembnejše. To so na papirju najboljše ekipe. To, da smo jih premagali v gosteh, pomeni, da lahko tekmujemo s komer koli," je z doseženim v zadnjem času zadovoljen Pullen. Na vprašanje, kaj potrebujejo kot ekipa, da bi bili še zanesljivejši, je odvrnil: "Zagotovo je to odvisno tudi od časa. Vsekakor pa potrebujemo dobro obrambo. V napadu ne bomo nikoli imeli težav, o tem sem prepričan. Če pa bomo dobri še v skoku in obrambi, bomo lahko premagali vsakogar. Proti Virtusu smo zadevali, ampak nismo igrali obrambe, in to nas je drago stalo." 32-letni Američan si je v Evropi ustvaril ime predvsem kot odličen strelec, a mu na začetku sezone tudi zaradi zdravstvenih težav ni vse steklo po pričakovanjih. "Ko igraš v novi ekipi z novimi soigralci, je potreben čas za prilagajanje. Poleg tega sem imel na začetku sezone težave s kolenom. Odstranili so mi tudi modrostne zobe, zato nekaj časa nisem mogel normalno žvečiti, kar se je zagotovo poznalo."

icon-link Statistika Jacoba Pullna v tej sezoni lige Aba in Eurocupa. FOTO: Sofascore.com

'Pomembno je, kdo tekme zaključuje' Proti Krki je bil Pullen skupaj z Zachom Augustom najboljši strelec Olimpije, dosegla sta po 22 točk. S tem dosežkom pa je nekdanji košarkar Barcelone prevzel prvo mesto na klubski lestvici strelcev lige Aba. Trenutno dosega 14,6 točke na tekmo, in to kljub dejstvu, da po navadi začenja na klopi. "Mislim, da je glede na trenutno zasedbo boljše, če prihajam s klopi. Na ta način imamo 'globino', ki je marsikatera ekipa nima. Zato lahko igramo proti ekipam, kot je Valencia, in na tekmi ne popuščamo. To, da prihajam s klopi, je zame dobro tudi zato, ker so ekipe že v bonusu in sem lahko agresivnejši. Ne obremenjujem se s tem, kdo začenja tekme. Pomembno je, kdo jih končuje," je Pullen zadovoljen s svojo vlogo v ekipi. Prepričala sta ga Bečirović in Blažič Mnogi so bili pozitivno presenečeni, da se je v zadnjih sezonah eden najboljših posameznikov lige Aba poleti odločil za prihod v Ljubljano. Kot pravi sam, je ključno vlogo pri tem odigral športni direktor Sani Bečirović. "Imava odličen odnos. V Italiji sva bila nekaj časa nasprotnika, ko je igral za Treviso, tako da sva se poznala že od prej. Tudi ko sem bil pri Mornarju, sva ohranjala stike. Poleti sva se pogovorila in prepričal me je z vizijo kluba, ki si želi povsod zmagovati. In tudi jaz si. Dokazal sem, da lahko zadevam in počnem še marsikaj drugega. Sedaj pa si želim zmagovati in zdi se mi, da imam tu odlične možnosti." Kot eden od "posrednikov" pri Pullnovi selitvi v Ljubljano se je izkazal tudi kapetan Olimpije, Jaka Blažič. "Pred podpisom pogodbe mi je dejal, da čuti, da bi lahko bil pomemben člen. Lani je ekipa pogrešala še enega strelca, ki bi ga lahko razbremenil. Vsako tekmo je moral biti 'Superman' in igrati po 35 minut. Letos je drugače. Imamo Yogija, Zacha, Eda (Murića, op. a.), Melvina (Ejima, op. a.) … Imamo dovolj košarkarjev, da lahko zmagujemo, četudi jaz in Jaka ne igrava najbolje," je optimističen košarkar, ki se lahko pohvali tudi z igranjem v ligi NBA. Za Philadelphio 76erse je v sezoni 2017/2018 zbral tri nastope.

Pullen pravi, da mu je življenje v Ljubljani zelo všeč. Na mesto se je hitro privadil, saj je po njegovem mnenju zelo podobno Zagrebu, v katerem je živel, ko je nastopal za Cedevito. Vesel je, ko ga navijači na ulici ustavijo in prosijo za fotografijo ali avtogram. V primerjavi z življenjem v Baru, kjer je bil prejšnji dve sezoni, pa sta največja sprememba mraz in sneg, ki ju v Črni gori ni bilo.

icon-expand Jacob Pullen v Eurocupu dosega 15 točk na tekmo, v ligi Aba je njegovo povprečje le malenkost nižje. FOTO: KK Cedevita Olimpija

Ferrell je nadgradnja Keena Trener Jurica Golemac je po zmagi v Novem mestu dejal, da upa na še kakšno okrepitev, Pullen pa je zelo zadovoljen že s trenutnim kadrom, ki je med sezono doživel kar nekaj sprememb. Odšli so štirje košarkarji, prišla pa Alen Omić in Yogi Ferrell. "Imamo veliko izkušenih igralcev, ki so igrali na najvišjem evropskem nivoju in vedo, kaj je treba storiti za zmage. Zato ste lahko videli spremembo v naši igri." Posebej pomemben je bil po njegovem mnenju prihod Yogija Ferrella, ki ima bogate izkušnje iz lige NBA in je prišel, potem ko je Marcus Keene sporazumno prekinil sodelovanje s klubom. "Za nas predstavlja veliko pridobitev na položaju ena. Keene je bil mlajši in je prvič igral na tem nivoju. Bil je odličen strelec, a ni razumel vsega, ko je šlo za razigravanje ostalih. Yogi pa je prišel z višjega nivoja, igral je s košarkarji največjega kova in je bolj klasičen organizator igre. Razume, kako narekovati ritem igre, ob tem pa lahko tudi zadene. Proti Virtusu je imel enajst asistenc. Dokazal je, da gre za igralca, kakršnega prej nismo imeli."

icon-expand Yogi Ferrell je po Pullnovem mnenju velika okrepitev pred drugim delom sezone. Enako velja za Alena Omića, dodaja Američan. FOTO: KK Cedevita Olimpija in Tine Ružič

'Olimpija je nekoč pomenila ogromno in na nas je, da jo vrnemo na stara pota' Pullen še pravi, da je pri 32 letih prišel čas, ko si bolj kot kadar koli prej želi osvajati lovorike. "Moj cilj je zmagovanje in samo zmagovanje. Dokazal sem, da lahko igram na visokem nivoju. V številnih prvenstvih sem osvajal naslove, sedaj pa si želim to ponoviti v ligi Aba ali Eurocupu. Če mi bo to uspelo, se lahko zgodi, da bom še dobil kakšno ponudbo iz Evrolige. A s tem se ne obremenjujem, osredotočen sem na Olimpijo." V najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju je že igral kot član Barcelone in Cedevite, uvrstitev v Evroligo v dresu zmajev pa bi zanj predstavljala enega največjih dosežkov že tako bogate kariere: "Osvojil sem špansko prvenstvo, uvrstil sem se na zaključni turnir Evrolige, ampak popeljati Olimpijo nazaj, kamor spada, bi bila zelo velika stvar. Ko sem prišel v Evropo, je Olimpija pomenila ogromno, redno je nastopala v Evroligi in sedaj je na nas, da jo vrnemo na stara pota."