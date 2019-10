Brown se je pridružil plesu milijonov: za štiri sezone jih bo prejel več kot sto

Jaylen Brown je v lanski sezoni v povprečju dosegal 13 točk, nekaj več kot štiri skoke in asistenco na tekmo. V rednem delu je nastopil 74-krat, a je le 25 tekem začel v prvi peterki. Moštvo Bostona je po neuspehu v končnici, izpadli so proti Milwaukee Bucks, poleti doživelo korenite spremembe. Odšlo je kar devet košarkarjev, zaradi tega pa se pričakuje, da bo Brownu znova pripadla večja vloga. Da bo temu res tako, so nakazali tudi v vodstvu kluba, saj so za 22-letnika pripravili bogato podaljšanje pogodbe.

V dvorani TD Garden bo Brown v naslednjih štirih sezonah prejel vsaj 103 milijone evrov, a bi se znal ta znesek še konkretno povišati. Novinar Yahoo Sports Chris Haynes je namreč razkril nekatere podrobnosti dogovora med 17-kratnimi prvaki lige NBA in 22-letnim krilnim košarkarjem. V kolikor se bo Brown okitil z naslovom MVP ali najboljšega obrambnega igralca, bo na svoj račun prejel še dodatnih sedem milijonov. Prav toliko bo zaslužil, če se uvrsti v eno izmed treh idealnih peterk lige. Tri milijone in pol pa bo prejel, če bo v sezoni nastopil na vsaj 65 srečanjih, če z ekipo slavi na vsaj 49 tekmah rednega dela ali pa če se uvrsti v drugi del končnice.

Pričakovati gre, da se bo tretji na naboru iz leta 2016 letos vrnil v začetno postavo bostonskih deteljic. Ob odhodu nekaterih nosilcev igre bi moral biti eden od glavnih akterjev igre svojega moštva, največ pa se od Browna pričakuje v obrambi. Zaradi svoje hitrosti in višine lahko namreč krije kar nekaj različnih položajev.