Jaka Blažič drugo sezono zapored v idealni peterki lige ABA

Jaki Blažiču je ta dosežek prvič uspel v tekmovalni sezoni 2020/21, ko je bil med drugim izbran tudi v drugo peterko mednarodnega tekmovanja 7DAYS EuroCup. Podobno čast je doživel tudi v tej sezoni, kapetanu zmajev pa družbo v idealni peterki regionalne lige ABA delajo Kevin Punter, Zach LeDay (oba Partizan NIS), Nikola Kalinić (Crvena zvezda mts) in Kenan Kamenjaš (SC Derby).

Največ glasov po izboru trenerjev, igralcev in navijačev je dobil košarkar Crvene zvezde Nikola Kalinić (13,9 odstotka), sledijo Jaka Blažič (12,1odstotka), Kevin Punter (10,7 odstotka), Zach LeDay (9,1 odstotka) in Kenan Kamenjaš (7,4 odstotka). Glasove so dobili še Justin Cobbs (7,3 odstotka), Bryce Jones (6,9 odstotka), Mathias Lessort (2,7 odstotka), Dalibor Ilić (2,6 odstotka) in Willie Reed (1,9 odstotka).

Naziv najboljšega obrambnega igralca lige je šel v roke kapetana Crvene zvezde Branka Lazića, ki je dobil največ glasov (17,8 odstotka).