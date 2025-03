Jaka Blažič: Ko igramo s srcem in se borimo za klub ...

Domači so v drugi četrtini zaostajali že za 13 točk, v drugem polčasu pa so pokazali popolnoma drugačen obraz. "To je bila zelo težka tekma. Bila je tekma preobratov. zaostajali smo za 13 točk, a držali smo skupaj, igrali smo skupaj in na koncu zmagali. Zelo ponosen sem na naše moštvo. Mislim, da smo si to zaslužili. Energija v dvorani je bila naelektrena. To potrebujemo na vsaki tekmi. V nedeljo nas čaka nova velika tekma s Crveno zvezdo. Upam, da bodo tudi takrat prišli in nas podpirali," je po tekmi dejal Brynton Lemar , ki je tekmo zaključil z 20 točkami.

Na slovensko-turškem klubskem obračunu se je od prve do zadnje minute iskrilo na vse strani. Vložek v tekmo je bil ogromen, napredovanje med osem najboljših si je izborila le zmagovita ekipa, na veliko veselje več kot šest tisoč domačih privržencev v Stožicah pa je bila to ljubljanska zasedba.

Več točk od njega je zabeležil le še Devin Robinson, ki je 21 točkam dodal 12 skokov in tri podaje. "Čez celotno tekmo smo držali skupaj in se borili po svojih najboljših močeh. Energija znotraj moštva je bila prava, dodatno moč pa so nam dali tudi naši privrženci, ki nikoli niso obupali. Danes smo spisali zgodovino, po dolgih letih imamo priložnost narediti odmeven izid na evropski sceni," je po zmagi nad Bešiktašem dejal letos najboljši posameznik Cedevite Olimpije.

Trener zmajev Zvezdan Mitrović celotno sezono poudarja pomembnost obrambe in tudi tokrat ni popuščal. Pristop njegovih varovancev je v prvem polčasu po prihodu iz slačilnice bil popolnoma drugačen kot. "Ob polčasu smo bili zelo neposredni. Dobro smo se pogovorili. Vedeli smo, da to tekmo lahko zmagamo le s čvrsto obrambo in mislim, da smo v tretji četrtini stopili skupaj, najprej v obrambi, nato pa tudi v napadu. Ko igramo s srcem in se borimo za klub ... Hvala navijačem, danes so bili naš šesti igralec. Tekme niso le gledali, ampak so tudi navijali od prve do zadnje minute. To je njihova zmaga," je po tekmi dejal nasmejani kapetan zmajev Blažič, ki pa v zadnji četrtini ni vstopil v igro.