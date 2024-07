Jaka Blažič podaljšal pogodbo z oranžnimi zmaji še za dve leti

"Predvsem želim videti homogeno in povezano ekipo, ki bo na vsaki tekmi dala vse od sebe in prikazala klub v najboljši možni luči – tako v regionalni ligi kot tudi v evropskem pokalu," je dodal.

V sezoni 2023/24 je Blažič zaigral na 18 tekmah evropskega pokala, v malo več kot 29 minutah, ki jih je v povprečju preživel na parketu, pa je dosegal 16,1 točke, 4,5 skoka in 1,3 asistence na tekmo. V regionalni ligi je zaigral na 28 tekmah, v 28,3 minute igre pa v povprečju dosegal 14,2 točke, 5,1 skoka in 3,1 asistence na obračun. Z ljubljanskim kolektivom je v sezoni 2023/24 osvojil naslov slovenskega državnega, pokalnega in superpokalnega prvaka.

"Jaka Blažič je kapetan in vodja Cedevite Olimpije, zato smo zelo zadovoljni, da smo se dogovorili za podaljšanje pogodbe. Vemo, česa je Jaka sposoben, zavedamo se tudi, da bo zelo motiviran v prihodnji sezoni. Komaj čakamo, da ga po letošnjem poletju vidimo nazaj na parketu," pa je povedal športni direktor Chechu Mulero.

Pohvalil ga je tudi trener Zvezdan Mitrović. "Spremljam ga že dlje časa in poznam njegove kvalitete. Premore neverjetno energijo in pozitiven odnos do dela. Velik profesionalec, ki zagotovo zasluži mesto kapetana v naši ekipi. Zelo srečni smo, da je ostal z nami in obenem podaljšal pogodbo. Upam, da bo čim prej pri močeh in da začne delati."