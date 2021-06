Jaka Blažič pred Kaunasom: Izgovorov nimamo

Do prve tekme slovenskih košarkarjev na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu proti Angoli (prenos v sredo 30. junija ob 15.10 na Kanalu A in VOYO) ni ostalo veliko časa. Reprezentanti se na prvega nasprotnika že intenzivno pripravljajo in vzdušje v ekipi je odlično. Kapetan Cedevite Olimpije Jaka Blažič verjame, da je reprezentanca dovolj kakovostna in se lahko uvrsti na prve olimpijske igre.

Na novinarski konferenci pred odhodom v Litvo je Jaka Blažič spregovoril o pričakovanjih v ekipi: "Mislim, da smo naredili vse v svoji moči in da smo dosegli nivo pripravljenosti, s katerim smo lahko vsi zadovoljni. V Litvo gremo z veliko optimizma. V Kaunasu imamo skupaj štiri dni, da se pripravimo na prvega nasprotnika, ga dobro preučimo in z zmago začnemo turnir, ki nam lahko prinese olimpijske igre." V primerjavi z zmagovitim Eurobasketom leta 2017 v reprezentanci ni zvezdnika iz Miamija Gorana Dragića. Luka Dončić je nivo svoje igre v zadnjih treh letih dvignil v nekoč nemogoče višave za igralca, ki prihaja iz male Slovenije. Skupaj z njegovimi uspehi so občutno zrasla tudi pričakovanja na reprezentančnih tekmovanjih. "Vsi fantje se že nekaj let srečujemo na reprezentančnih zbiranjih. Velik del reprezentance je igral tudi na evropskem prvenstvu leta 2017. Izgovorov nimamo, kajti mislim, da imamo na voljo trenutno najboljšo zasedbo, če izvzamemo Gogija (Dragića). To je najmočnejša zasedba, ki jo ima Slovenija na voljo. Upam, da bomo to pokazali tudi na terenu," je samozavesten Blažič.

icon-expand Jaka Blažič je letos blestel v dresu Cedevite Olimpije. FOTO: KK Cedevita Olimpija

Prepelič in Blažič Robina Dončićevemu Batmanu Letos je bil Blažič izbran v idealno peterko lige ABA in drugo peterko EuroCupa. Na 16 tekmah v EuroCupu je povprečno dosegel 19 točk, pet skokov in dve asistenci. Odlično je metal tudi za tri točke, saj jih je na tekmo zadel kar 2,6. Skupaj s Klemnom Prepeličem (2,2 trojke na tekmo v Euroligi) je najnevarnejši z razdalje. Če bosta ostrostrelca iz Cedevite Olimpije in Valencije razpoložena, bo Luka Dončić lahko svobodneje prodiral pod koš in večkrat zaposlil tudi novega soigralca pod košem, Mika Tobeyja. Tega se kapetan državnih prvakov dobro zaveda: "Res imamo kar nekaj orožij. Imamo zelo nadarjeno bekovsko linijo, ampak bo veliko odvisno tudi od dneva in tega, kdo bo strelsko razpoložen. Tisti, ki bo na določen dan najbolj razpoložen, bo imel tisti dan tudi pooblastila v napadu. Glavni akter bo seveda Luka Dončić. Vsi ostali smo tukaj, da pomagamo in izpolnjujemo naloge, ki nam jih bo zadal selektor."

Seznam tekem slovenske reprezentance na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu: Angola – Slovenija (30. 6. ob 15.30), Slovenija – Poljska (1. 7. ob 15.30). Ob morebitni osvojitvi prvega ali drugega mesta v skupini se bo v polfinalu srečala z najboljšima ekipama iz skupine A (3. 7. 2021). Finalni obračun bo potekal 4. 7. Vse tekme Slovenije si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.

'Tudi na treningih so že bile iskrice' "Imamo talentirano reprezentanco, ampak to nič ne pomeni. Pomembna sta tudi pristop in naša želja na tekmah. Mislim, da je večji del reprezentance zelo tekmovalen. Tudi na treningih so že bile iskrice in mislim, da je dobrodošlo, da imaš naboj v sebi tudi med treningom," je o motiviranosti tudi manj zvenečih imen, ki so na voljo selektorju Aleksandru Sekuliću, povedal igralec Cedevite Olimpije. "Verjamem, da selektor to odobrava in mu je bilo všeč, ko je videl, da si igralci res želimo igrati za reprezentanco. Upam, da se bo razpletlo dobro," je zaključil Blažič.