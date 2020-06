Jaka Blažič v Ljubljani še vsaj dve sezoni

Športni direktor Cedevite Olimpije Sani Bečirovićje ob sklenitvi pomembnega dogovora dejal: "Ne želim skrivati navdušenja in veselja ob podaljšanju pogodbe z našim kapetanom. Jaka Blažičje dokazal, da v njemu resnično bije Zmajevo srce, saj bo del Olimpije še vsaj naslednji dve sezoni. Kar je najpomembnejše, ob vseh snubcih, ki jih je imel v zadnjih nekaj mesecih, tako iz regije, kot tudi iz Evrope, je Jaka uspel prepoznati resnost našega projekta in naše dolgoročne cilje. Za to se mu tudi zahvaljujem, in upam, da bomo v prihajajoči sezoni dosegli vse zastavljene cilje in izpolnili vsa pričakovanja na športnem področju."

Blažič pa ob podpisu pogodbe ni skrival veselja: "Vesel sem, da smo se uspeli dogovoriti za podaljšanje sodelovanja. Pred nami je nova sezona, ki prinaša nove izzive, in v katero bomo vstopili s prenovljeno zasedbo. Verjamem, da nas čaka dobra sezona z dobrimi rezultati. Upam, da se vsi skupaj čim prej vidimo v Stožicah."

V regionalnem tekmovanju Aba je Blažič v minuli sezoni zaigral na 21 tekmah. V 28,5 minutah, ki jih je prebil na igrišču, pa je v povprečju dosegal 15,1 točko, 5,6 skokov in 2,7 podaje na tekmo. V evropskem pokalu je kapetan zmajev v 27,5 minutah v povprečju beležil 9,8 točke, 4,0 skoke in 2,4 asistence na obračun. Med drugim je bil član zlate slovenske reprezentance, ki je leta 2017 postala evropski prvak, na tem prvenstvu pa je v povprečju dosegal 6,3 točke, 2,7 skoka in 0,7 podaje v 13,6 minutah igre na tekmo.