Jaka Blažič: Tekma proti Mornarju nam je dala nov zagon

Na prvem medsebojnem obračunu sezone tega tekmovanja so bili v mesecu decembru v ljubljanskem Tivoliju znova uspešnejši domači košarkarji, tokrat pa bodo Novomeščani zagotovo poskusili narediti vse, da po petih letih znova premagajo svoje večne tekmece. Kapetan Ljubljančanov Jaka Blažič je optimističen, da je prepričljiva zmaga proti Mornarju zagotovo dobra popotnica za nadaljevanje sezone. "Zagotovo smo imeli kar nekaj slabih trenutkov na vseh tekmah, ki smo jih zgubili v marcu. In ta tekma proti Mornarju nam je dala nov zagon in nekakšno potrditev, da smo še vedno na pravi poti."

Blažič je bil z zavidljivo statistiko, 18 točk, 8 skokov in 9 asistenc, že drugič v sezoni izbran za najboljšega posameznika kroga, kot ekipa pa so postavili rekord lige ABA po številu asistenc na tekmi, zbrali so jih kar 37. "Gre za lepo, osebno priznanje, ampak sem bolj vesel same zmage, ker nas postavlja v pozicijo, da sami odločamo o svoji usodi v končnici. Ali bomo imeli prednost domačega terena. Bolj sem vesel zaradi tega in za ekipo. Malo smo bili sebični, predvsem na tej tekmi in veliko smo se pogovarjali o tem, da mora žoga krožiti, da spravimo sami sebe v boljše pozicije za met. In to smo potem tudi naredili in na koncu ta rekord, tako da je sigurno lepa popotnica, pa neka nagrada za vse nas."