Jaka Lakovič med kandidati za novega trenerja Barcelone

Španski športni časnik Marca piše, da so kandidati za trenersko mesto pri Barceloni Xavi Pascual, ki je letos zaključil pogodbo z Zenitom iz Sankt Peterburga, Grk Dimitris Itudis, Italijan Sergio Scariolo ter Jaka Lakovič.

Slednji je v Barceloni igral od 2006 do 2011 in z njo osvojil Evroligo (2010), tri španske pokale (2007, 2010, 2011) ter po dve ligi (2009, 2011) in superpokala (2009, 2010). Trenersko pot je Lakovič začel 2016 prav v drugi ekipi Barcelone kot pomočnik.