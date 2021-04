Jaka Lakovič še dve leti trener Ulma

"Zelo sem vesel, da bo Jaka z nami ostal še dve leti. Počaščeni smo zaradi njegove predanosti klubu. Je eden najbolj nadarjenih trenerjev v Evropi in veseli me, da bomo še naprej skupaj razvijali potencial moštva in posameznikov," je ob tem za spletno stran kluba dejal športni direktor Thorsten Leibenath.

"Odločitev je bila povsem enostavna. Ulm je odličen klub, ki profesionalno opravlja svoje delo," pa je povedal Jaka Lakovič, 42-letni trener, ki ostaja na klopi Ulma.