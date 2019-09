Jaka Lakovič, trener Ulma: Pohvala in dober odnos delujeta bolje kot trda roka

Uradno so ga pri Ulmu predstavili 7. junija, na klubski spletni strani pa so med njegovimi kvalitetami izpostavili trdo delo in perfekcionizem, 41-letni Ljubljančan pravi: "Vedno sem kot igralec dosegel vse s trdim delom in iskanjem perfekcionizma. Perfekcionizem je močna beseda, težko ga dosežeš. A imeti željo in ambicijo po tem, da se izpopolnjuješ in da stremiš po napredku in perfektnosti pa je stvar, ki ti pomaga pri vseh naporih in odrekanjih."

Igralci so glavni, to moramo spoštovati

"Profesionalni šport gre vse bolj v to smer, da so igralci tisti, ki so glavni in so tudi glavni protagonisti tega šova, to moramo vsi ostali spoštovati, jim biti v podporo in pomoč, da jih postavimo v pozicijo, kjer so oni najboljši. S trdo roko ne dosežeš nič več, kot s konstruktivno kritiko in tudi pohvalo in dobrim odnosom, na koncu na dolgi rok ta stvar bolj deluje kot trda roka. Pri tem je seveda velika odgovornost tako na strani igralca, kot trenerja, eno brez drugega ne gre, treba je zadovoljiti oba pola, da se ustvari idealna klima za delo, kemijo v ekipi in rezultat," je prepričan Lakovič, ki je o vzgledih iz svoje dolge kariere dejal: "Največji pečat name je pustil Željko Obradović, dve leti sem bil pri reprezentanci z Igorjem Kokoškovim. To sta trenerja, ki sta najbolj vplivala name."