Jakara na Klopi Krke zamenjal Okorna

Dejan Jakara je, kot poroča uradna spletna stran novomeškega kluba, v minuli sezoni uspešno deloval v Ligi ABA, kjer je od novembra do konca sezone vodil podgoriško ekipo SC Derby. Z njo se je uvrstil v končnico regionalne lige, v Črni gori pa je SC Derby pod njegovim vodstvom osvojil pokalno lovoriko. Pred odhodom v Črno goro je bil 38-letni Jakara trener domžalskega Heliosa, vodil je tudi KK Janče. V sezoni 2017/2018 je bil glavni trener Brna (Češka). "Zelo smo zadovoljni, ker se nam je pridružil priznani slovenski košarkarski strokovnjak Dejan Jakara, ki je naš novi glavni trener. Bil je naš prvi izbor in zelo hitro smo ugotovili, da si želimo nadaljevali košarkarsko pot skupaj. V prihajajoči sezoni bomo igrali v regionalni Ligi ABA, slovenskem prvenstvu in v pokalu Spar. V vseh tekmovanjih, v katerih bomo nastopali, želimo biti uspešni. Verjamemo, da bodo ti cilji z našim novim trenerjem in ekipo, ki jo sestavljamo sedaj, tudi realno dosegljivi," je ob predstavitvi novega trenerja za uradno spletno stran kluba povedal predsednik Krke Andraž Šuštarič.