Jaki Blažiču nagrada za najboljšega igralca kroga lige ABA

Košarkar ljubljanskega moštva Jaka Blažič je bil na sobotnem obračunu z Igokeo v Laktaših najboljši igralec in prvi s 30 točkami (odstotek meta je imel kar 69 odstotkov), v statistiko je dodal še šest skokov in po dve podaji in ukradeni žogi v 42 minutah igre, ob tem je zabeležil indeks 38. Košarkarji Cedevite Olimpije so za zmago v Laktaših, ki je bila tretja zaporedna v ligi ABA in še vedno ostajao neporaženi, tudi zgodovinska prva na gostovanju pri Igokei. Ljubljančani so za zmago potrebovali dva podaljška (95 : 90). Zmaji si prvo mesto lestvice delijo z FMP-jem, ki ima prav tako tri zmage.