Jakob Čebašek na Eurobasketu

Počasi bomo začeli odštevati dni do enega letošnjih največjih športnih dogodkov, ki nas bo iz poletja pospremil v jesen. V začetku septembra bo namreč slovenska košarkarska izbrana vrsta branila naslov evropskih prvakov. Slovenija bo skupinski del evropskega prvenstva igrala v Kölnu, tekme bodo med 1. in 7. septembrom, nato pa bodo sledili izločilni boji v Berlinu. Del reprezentance je seveda tudi Jakob Čebašek, 200 centimetrov visok košarkar, ki je barve Slovenije zastopal tudi na olimpijskih ograh v Tokiu. Čeprav so se mu sanje delno že uresničile z nastopom na olimpijadi in četrtim mestom, bo nove lovil na prihajajočem Eurobasketu. Ob strani pa mu bo ves čas stala njegova družina.