James blestel v Brooklynu

Za Jezernike je bila to šele 24. zmaga na 48. tekmi sezone, ekipa okoli superzvezdnika LeBrona Jamesa pa je dobila le polovico od zadnjih desetih tekem. James je bil prvi strelec s 33 točkami, Russell Westbrook jih je dosegel 15, Anthony Davis pa osem. Pri Brooklynu je bil prvi strelec James Harden s 33 točkami. Zmaga je ohranila Jezernike na lestvici v zahodni konferenci pred mestnimi tekmeci Los Angeles Clippers. Ti so prav tako zmagali, proti Washington Wizards so slavili s 116:115, pri tem pa zrežirali velik preobrat in se vpisali med neverjetne dosežke lige NBA. Zaostajali so namreč že za 35 točk, na koncu pa slavili; doslej je to uspelo le Sacramento Kings, ki so se izkopali iz enake luknje leta 2009 na tekmi proti Chicago Bullsom.

Rekorderji pri preobratu pa so igralci Utah Jazz, ki so leta 1996 na tekmi proti Denver Nuggets uspešno zradirali 36 točk zaostanka. Luke Kennard je sedem točk dosegel v zadnjih devetih sekundah tekme. "Neprestano smo po malem ščipali, ščipali prednost. Ko smo prišli na manj kot deset točk zaostanka, sem si rekel: 'V redu, imamo pravo priložnost, moramo jo izkoristiti'. Fantje so bili neverjetni," je po zmagi dejal trener Tyronn Lue.

Izidi:

Golden State Warriors - Dallas Mavericks 130:92

(Luka Dončić: 25 točk, 8 skokov, 3 podaje za Dallas)

Philadelphia 76ers - New Orleans Pelicans 117:107

Detroit Pistons - Denver Nuggets 105:110

Toronto Raptors - Charlotte Hornets 125:113

Washington Wizards - LA Clippers 115:116

Boston Celtics - Sacramento Kings 128:75

Brooklyn Nets - Los Angeles Lakers 96:106

Houston Rockets - San Antonio Spurs 104:134

Portland Trail Blazers - Minnesota Timberwolves 107:109