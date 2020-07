James bo na dresu nosil svoje ime in ne političnega sporočila

LeBron James je s soigralci pri Los Angeles Lakers prispel v športni kompleks Disney World v Orlandu, kjer se bo konec julija zbralo 22 ekip. Te bodo 30. julija nadaljevale marca prekinjeno sezono zaradi koronavirusne pandemije in se borile za 16-člansko končnico. James je imel videokonferenco po prvem treningu na Floridi, na kateri je pojasnil svojo odločitev, da na dresu ne bo nosil političnega sporočila, temveč le svoje ime. "Še naprej bom zunaj parketa in v pogovoru z vami nadaljeval delo in podpiral gibanje Black Lives Matter. Menim, da ni treba, da na dresu nosim sporočilo, da bi ljudje razumeli mojo misijo ali vedeli, kaj zastopam in zakaj sem tu,"je menil James.

Dodal je, da podpira vse igralce, ki so se odločili na dres zapisati eno od 29 sporočil, ki jih je odobrila liga NBA: "Menim, da je to sijajno, a podpiram vse, tudi tiste igralce, ki se za to niso odločili."Liga NBA je odobrila 29 sloganov, ki jih bodo igralci lahko nosili na zadnji strani dresa v nadaljevanju sezone namesto imena. Na seznamu so tudi gesla Black Lives Matter (Črna življenja štejejo), Vote (Glasuj), I Can't Breathe (Ne morem dihati), Justice (Pravica), Peace (Mir), Equality (Enakopravnost), Freedom (Svoboda), Enough (Dovolj), Power to the People (Moč ljudstvu), Justice Now (Pravica zdaj) ...