James bo zaradi zdravstvenih težav izpustil začetek nove sezone

Štiridesetletni LeBron James trpi zaradi išiasa na desni strani hrbta in bo po poročanju ESPN in Athletica ponovno odšel na zdravniški pregled čez tri ali štiri tedne.
Zato bo izpustil začetek sezone in gostovanje jezernikov pri Golden State Warriors 21. oktobra. James je v četrtek izpustil trening ekipe, potem ko ni igral na prvih dveh pripravljalnih tekmah, ki ju je sicer izpustil tudi Luka Dončić.
Štirikratni prvak lige NBA in rekorder po številu točk v zgodovini še ni določil datuma konca svoje izjemne in dolge kariere, saj bo decembra dopolnil 41 let.
"Ne glede na to, kako se bodo stvari iztekle, sem zelo predan, ker ne vem, kdaj se bo vse skupaj končalo. Čeprav je konec blizu," je pojasnil konec septembra in dodal: "Plamen ohranja pri življenju moja ljubezen do igre, ki je nespremenjena, moja strast do treningov je prav tako nedotaknjena."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.