James bo zaradi zdravstvenih težav izpustil začetek nove sezone

Štiridesetletni LeBron James trpi zaradi išiasa na desni strani hrbta in bo po poročanju ESPN in Athletica ponovno odšel na zdravniški pregled čez tri ali štiri tedne.

Zato bo izpustil začetek sezone in gostovanje jezernikov pri Golden State Warriors 21. oktobra. James je v četrtek izpustil trening ekipe, potem ko ni igral na prvih dveh pripravljalnih tekmah, ki ju je sicer izpustil tudi Luka Dončić.