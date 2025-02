'Dončić? Veselim se in vznemirjen sem ob misli, kaj vse lahko z njim storimo'

Luka Dončić , ki bo ta mesec dopolnil 26 let, je združil moči s 40-letno legendo LeBronom Jamesom v upanju, da bodo Lakersi postali kandidati za naslov. Ta čas so z izkupičkom 32-20 peti v zahodni konferenci, potem ko so dobili 12 od 15 tekem pred premorom. "Že samo vznemirjenje, da lahko našemu klubu dodamo igralca takšnega kalibra, kot je Luka, takšen generacijski talent, je nekaj, kar mi je dalo dodatno energijo ," je o tem na novinarski konferenci ob robu tekme zvezd dejal James.

James je tik pred zdajci odpovedal nastop na tekmi zvezd All-Star v San Franciscu in raje počival zaradi poškodbe stopala in gležnja pred nadaljevanjem sezone. S tem je prekinil niz 20 let v prvi postavi te revialne tekme. "Ker nas v sezoni čaka še 30 tekem in se poskušamo prebiti v končnico na divjem, divjem zahodu, se mi zdi pomembno, da poskrbim zase z mislijo na to, kaj prihaja," je dejal James. "Moram paziti nase, ko gre za to poškodbo, s katero se spopadam že dolga leta."

"Upam, da bom lahko igral proti Charlotte v sredo in Portlandu v četrtek," je za ESPN še dejal James.