James Harden bo kariero nadaljeval v dresu Clippersov

K Philadelphia 76ers se selijo Marcus Morris , Nicolas Batum , Robert Covington in KJ Martin , v drugo smer pa se bosta poleg Jamesa Hardna podala še PJ Tucker in srbski reprezentant Filip Petrušev . Moštvo iz mesta angelov se je odreklo tudi izboru v prvem krogu nabora leta 2028, dvema izboroma v drugem krogu, en izbor bodo lahko pri 76ers zamenjali, v prihodnosti pa bo Philadelphia dobila še en izbor v prvem krogu od tretje ekipe.

Philadelphia se je zaradi pomanjkanja prostora v kadru odrekla še Dannyju Greenu, nekdanjemu članu ljubljanske Olimpije in trikratnemu prvaku lige NBA. Ta si lahko zdaj poišče novega delodajalca. Harden je zahteval menjavo, potem ko se je sprl s predsednikom košarkarskih operacij pri Philadelphii Darylom Moreyjem in pozneje dejal, da je "ta odnos nepopravljiv". Bradati zvezdnik lige NBA to sezono za 76ers ni igral, danes pa bi moral z ekipo trenirati, a je prišlo do menjave.