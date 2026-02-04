James Harden bo Los Angeles zamenjal za Cleveland

Prestop velja za obojestransko koristnega za oba kluba, saj se 36-letni James Harden pridružuje ekipi Clevelanda, ki je v dobrem položaju za uvrstitev v končnico, medtem ko so Clippers pridobili 26-letnega Garlanda s ciljem, usmerjenim v prihodnost.

Harden, ki kljub temu, da je eden najbolj odlikovanih igralcev v ligi, še nikoli ni osvojil prvenstva NBA, to sezono v povprečju dosega 25,4 točke in 8,1 podaje na tekmo. Njegov prihod daje Clevelandu še eno močno orožje poleg Donovana Mitchella. Medtem pa so Memphis Grizzlies zvezdniškega napadalca Jarena Jacksona ml. poslali k Utah Jazz v dogovoru za več igralcev.

Jacksonovi soigralci iz Memphisa, John Konchar, Jock Landale in Vince Williams ml., se prav tako odpravljajo v Salt Lake City, Walter Clayton ml., Kyle Anderson, Taylor Hendricks in Georges Niang pa gredo v drugo smer. Grizliji bodo prejeli tudi več izbir na naboru v prihodnosti.