James Harden dvajsetič čez štirideset

Igralci Detroita, ki so v igro vstopili s klopi, so nadigrali rezerve Denverja z 80:17. S porazom je Denver končal niz šestih zmag in padel na drugo mesto na zahodu za Golden State Warriors. "Všeč mi je bilo, kako so se igralci odzvali po neprijetnem prejšnjem porazu s Clippers. Z voljo in agresivnostjo," je dejal trener Pistons Dwane Casey. MVP ligeJames Harden je 14 od svojih 44 točk zabeležil v zadnji četrtini in tako pripomogel k zmagi Houstona proti Phoenix Suns. Harden, ki je imel še osem skokov in šest podaj, je že dvajsetič v sezoni dosegel ali presegel mejo 40 doseženih točk, hkrati pa podaljšal niz tekem s 30 ali več točkami na 27. Phoenix, ki ga vodi nekdanji slovenski selektorIgor Kokoškov, je izgubil enajstič zapored, tako da ob enajstih zmagah in 44 porazih ostaja zadnja ekipa na zahodu in druga najslabša v ligi. Na vzhodu vodi Milwaukee Bucks, ki je proti Brooklyn Nets vpisal devetintrideseto zmago. Zvezdnik Giannis Antetokounmpo je zbral 30 točk, 15 skokov in devet podaj. Četrto zaporedno zmago Bucks sta si v dvorani Barclays med drugimi ogledala nekdanji predsednik ZDA Bill Clinton in zmagovalec treh majorjev v golfu Brooks Koepka. Clinton je priznal, da je na tekmo prišel predvsem, da bi videl grškega zvezdnika Antetokounmpa. "Res je neverjeten. Letos je povsem v svojem svetu," je dejal Clinton. Na preostalih prizoriščih je Atlanta premagala Washington s 137:129, Indiana je bila s 109:107 v gosteh boljša od New Orleansa, Sacramento pa je doma ugnal San Antonio s 127:112.

Miami Heat bo naslednjo tekmo igral v noči na sredo v Portlandu, Dallas pa v tem tednu čakajo tri domače preizkušnje, in sicer proti Charlottu, Milwaukeeju in Portlandu.



Izidi:

Detroit Pistons - Denver Nuggets 129:103

Washington Wizards - Atlanta Hawks 129:137

Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks 94:113

New Orleans Pelicans -Indiana Pacers 107:109

Phoenix Suns - Houston Rockets 110:118

Sacramento Kings- San Antonio Spurs 127:112