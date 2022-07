James Harden ostaja pri Philadelphia 76ers

Pri Philadelphia Inquirer so zapisali še, da je James Harden pred tem zavrnil ponudbo v višini 47,4 milijona dolarjev (46,4 milijona evrov) za prihajajočo sezono. To je ekipi omogočilo, da okrepi svoje vrste, in sicer s podpisom veterana P. J. Tuckerja in Danuela Housea. V začetku tega meseca so mediji tako poročali, da bo Harden prejemal plačo, nižjo za 15 milijonov dolarjev (14,7 milijona evrov).

Olimpijski prvak z reprezentanco ZDA se je Philadelphii 76ers pridružil februarja po nekaj več kot letu dni pri Brooklyn Nets, a je z ekipo v končnici kmalu izpadel. Pred tem je 10-kratni igralec tekme All-Star več kot osem sezon igral za Houston Rockets.