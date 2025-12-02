Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

'James ima rad, da se mu ljudje priklonijo, jaz nisem takšen'

Los Angeles, 02. 12. 2025 12.28 | Posodobljeno pred 11 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
T.V.
Komentarji
0

Po gladkem porazu Los Angeles Lakers proti Phoenix Suns je bil znova v središču pozornosti kontroverzni Dillon Brooks. Jezikavi Kanadčan se je znova spravil na najboljšega strelca v zgodovini lige NBA LeBrona Jamesa, ki tokrat ni imel svojega večera.

Dillon Brooks se je znesel nad Lakersi.
Dillon Brooks se je znesel nad Lakersi. FOTO: AP

Phoenix, za katerega je bila minula sezona mizerna in je pred novo ostal brez Kevina Duranta ter Bradleya Beala, je trenutno eno izmed pozitivnih presenečenj lige NBA. Potem ko so redni del zadnje sezone sklenili s 36 zmagami in kar 46 porazi ter ostali brez končnice, so trenutno pri 13 zmagah in 9 porazih, ob tem pa so se Sonca uvrstila tudi v četrtfinale pokalnega tekmovanja.

Veliko zaslug za to gre tudi Dillonu Brooksu. 29-letni branilec je pred sezono kot del "paketa" za Duranta prišel iz Houstona in vnaša prepotrebno energijo v ekipo iz Arizone. To počne tudi na tak način, da poskuša priti pod kožo tekmecem in že nekaj časa je ena izmed njegovih priljubljenih "tarč" najstarejši igralec v ligi NBA LeBron James. "Rad ima ljudi, ki se mu priklonijo. Jaz se ne priklanjam. To ga ali spodbudi ali ga razjezi. Eno od tega," je po tekmi povedal Brooks.

LeBron James je imel tekmo za pozabo.
LeBron James je imel tekmo za pozabo. FOTO: AP

Njegovo rivalstvo s "kraljem Jamesom" se je sicer začelo pred dvema letoma, ko je Memphis, za katerega je takrat igral Brooks, v Crypto.com areni dobil drugo tekmo prvega kroga končnice, Kanadčan pa je po tekmi dejal: "Rad drezam v medvede." Njegove besede se niso dobro "postarale", saj so Grizliji izgubili s 4:2 v zmagah, a to Brooksu ni zaprlo ust. Po zmagi njegovih Sonc nad Jezerniki se je namreč znova oglasil: "Rad igram v tej dvorani. Izkazujejo mi veliko ljubezni in jaz jim jo vračam. Sem tekmovalec. Ne maram pretiranega smejanja, hihitanja in vsega ostalega, zato sem jim dal vedeti, da sem tukaj. Še vedno sem v vzponu."

Brooks je imel sicer razlog, da je bil po tekmi glasen, saj je dosegel 33 točk. Blestel je predvsem v prvem polčasu, v katerem je dosegel 23 točk, od tega 15 v drugi četrtini. Na drugi strani se je 40-letni James precej mučil. Komaj je dosegel 10 točk, da je ohranil "živ" svoj niz 1297 tekem, na katerih je zbral dvomestno število točk.

košarka nba los angeles lakers phoenix suns lebron james dillon brooks
Naslednji članek

Omić: Bodimo strpnejši in zaupajmo tistim, ki delajo v korist slovenske košarke

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385