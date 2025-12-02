'James ima rad, da se mu ljudje priklonijo, jaz nisem takšen'

Phoenix, za katerega je bila minula sezona mizerna in je pred novo ostal brez Kevina Duranta ter Bradleya Beala, je trenutno eno izmed pozitivnih presenečenj lige NBA. Potem ko so redni del zadnje sezone sklenili s 36 zmagami in kar 46 porazi ter ostali brez končnice, so trenutno pri 13 zmagah in 9 porazih, ob tem pa so se Sonca uvrstila tudi v četrtfinale pokalnega tekmovanja.

Veliko zaslug za to gre tudi Dillonu Brooksu. 29-letni branilec je pred sezono kot del "paketa" za Duranta prišel iz Houstona in vnaša prepotrebno energijo v ekipo iz Arizone. To počne tudi na tak način, da poskuša priti pod kožo tekmecem in že nekaj časa je ena izmed njegovih priljubljenih "tarč" najstarejši igralec v ligi NBA LeBron James. "Rad ima ljudi, ki se mu priklonijo. Jaz se ne priklanjam. To ga ali spodbudi ali ga razjezi. Eno od tega," je po tekmi povedal Brooks.