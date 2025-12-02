'James ima rad, da se mu ljudje priklonijo, jaz nisem takšen'

Phoenix, za katerega je bila minula sezona mizerna in je pred novo ostal brez Kevina Duranta ter Bradleya Beala, je trenutno eno izmed pozitivnih presenečenj lige NBA. Potem ko so redni del zadnje sezone sklenili s 36 zmagami in kar 46 porazi ter ostali brez končnice, so trenutno pri 13 zmagah in 9 porazih, ob tem pa so se Sonca uvrstila tudi v četrtfinale pokalnega tekmovanja.
Veliko zaslug za to gre tudi Dillonu Brooksu. 29-letni branilec je pred sezono kot del "paketa" za Duranta prišel iz Houstona in vnaša prepotrebno energijo v ekipo iz Arizone. To počne tudi na tak način, da poskuša priti pod kožo tekmecem in že nekaj časa je ena izmed njegovih priljubljenih "tarč" najstarejši igralec v ligi NBA LeBron James. "Rad ima ljudi, ki se mu priklonijo. Jaz se ne priklanjam. To ga ali spodbudi ali ga razjezi. Eno od tega," je po tekmi povedal Brooks.
Njegovo rivalstvo s "kraljem Jamesom" se je sicer začelo pred dvema letoma, ko je Memphis, za katerega je takrat igral Brooks, v Crypto.com areni dobil drugo tekmo prvega kroga končnice, Kanadčan pa je po tekmi dejal: "Rad drezam v medvede." Njegove besede se niso dobro "postarale", saj so Grizliji izgubili s 4:2 v zmagah, a to Brooksu ni zaprlo ust. Po zmagi njegovih Sonc nad Jezerniki se je namreč znova oglasil: "Rad igram v tej dvorani. Izkazujejo mi veliko ljubezni in jaz jim jo vračam. Sem tekmovalec. Ne maram pretiranega smejanja, hihitanja in vsega ostalega, zato sem jim dal vedeti, da sem tukaj. Še vedno sem v vzponu."
Brooks je imel sicer razlog, da je bil po tekmi glasen, saj je dosegel 33 točk. Blestel je predvsem v prvem polčasu, v katerem je dosegel 23 točk, od tega 15 v drugi četrtini. Na drugi strani se je 40-letni James precej mučil. Komaj je dosegel 10 točk, da je ohranil "živ" svoj niz 1297 tekem, na katerih je zbral dvomestno število točk.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.