James in Antetokounmpo sta izbrala postavi za All Star

LeBron James in Giannis Antetokounmpo, ki sta dobila največ glasov na Zahodu oziroma Vzhodu, sta izbrala soigralce za tekmo košarkarskih zvezd lige NBA. James ima v moštvuKevina Duranta, Kyrieja Irvinga, Kawhija Leonarda in Jamesa Hardna, to je udarna peterka, nato sledijo Anthony Davis, Klay Thompson, Damian Lillard, Ben Simmons (menjava za Westbrooka), LaMarcus Aldridge, Karl-Anthony Towns in Bradley Beal.

Antetokounmpo je v moštvo izbral Stepha Curryja, Joela Embiida, Paula Georga in Kembo Walkerja, nato pa so v moštvu šeKhris Middleton, Nikola Jokić, Russell Westbrook, Blake Griffin, D'Angelo Russell, Nikola Vučević in Kyle Lowry.

Kot posebna povabljena igralca na pobudo komisarja lige NBA sta Dwyane Wade, ki bo igral z Jamesom in Dončićev soigralec pri Dallasu Dirk Nowitzki, ki bo del Antetokounmpovega moštva. Nato se je zgodila tudi menjava igralcev, saj je James predlagal, da Russella Westbrooka zamenja za Bena Simmonsa, kar se je tudi zgodilo.

Luka Dončić ne bo nastopil na tej tekmi, bo pa del tekme vzhajajočih zvezd in tekmoval bo na spretnostnem poligonu.