Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

James in druščina slišali žvižge, nato pa je sledil veliki preobrat

Philadelphia, 23. 10. 2026 07.45 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
New York Knicks - Philadelphia 76ers

Košarkarji Philadelphia 76ers so v ligi NBA nadoknadili 29 točk zaostanka in premagali Cleveland Cavaliers s 114:106. Zvezdnik LeBron James je tako na prvi domači tekmi v dresu Philadelphie, kamor je po osmih sezonah pri Los Angeles Lakers prišel kot prost igralec, zmago proslavil z izjemnim preobratom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tyrese Maxey je za Philadelphio dosegel 32 točk, Joel Embiid jih je dodal 24. Prav Embiid je s košem 6:54 minute pred koncem poskrbel za prvo vodstvo domačih na tekmi, ki ga nato niso več izpustili iz rok. Jaylen Brown, še ena odmevnih poletnih okrepitev Philadelphie, je prispeval 21 točk in osem skokov. Štirikratni prvak lige NBA James je tekmo končal s 17 točkami, desetimi skoki in petimi asistencami.

Preberi še V Los Angelesu se je zbudila zver, Dončić blestel za zmago Lakersov

Philadelphia je poskrbela za največji preobrat v obdobju, za katero je na voljo podrobna statistika tekem, torej od sezone 1996/97. To je bil tudi največji preobrat v Jamesovi karieri. Najboljši strelec v zgodovini lige NBA je zmago označil za dobro, a poudaril, da si ekipa ne sme prepogosto privoščiti tako velikega zaostanka.

LeBron James Philadelphia 76ers
LeBron James Philadelphia 76ers
FOTO: AP

"Ne moremo se zanašati na takšne preobrate. Dobro je vedeti, da se ne bomo predali, tudi ko nam ne gre. Nikoli nočeš videti, da bi soigralci obupali. A hkrati se nočeš prepogosto znajti v takšnem položaju," je dejal LeBron James. Cleveland je očitno želel dokazati, da James z odhodom v Philadelphio ni izbral pravega kluba. Zvezdnik je namreč po osmih sezonah zapustil Los Angeles Lakers, s katerim je igral od leta 2018.

Donovan Mitchell je v prvem polčasu dosegel 22 od svojih skupno 32 točk in Clevelandu pomagal prevzeti nadzor nad tekmo. Philadelphia je imela veliko težav z organizacijo igre in izgubljenimi žogami. Embiid je deloval okorno, James pa je v prvem polčasu izgubil pet od skupno 15 žog svoje ekipe. Cleveland je po napakah tekmecev dosegel 22 točk, navijači Philadelphie pa so svoje košarkarje pospremili z žvižgi. Pričakovanja so se namreč po prihodu Jamesa in Browna močno povečala.

Preberi še Video, ki je obnorel splet: koliko korakov je naredil LaMelo Ball?

Žvižge so v tretji četrtini zamenjali glasni vzkliki navdušenja. Philadelphia je nadaljevanje tekme odprla z delnim izidom 11:0, nato pa se z dvema zaporednima košema Maxeyja približala na 73:80. Maxey je 2:33 minute pred koncem tretje četrtine s prodorom in polaganjem zaostanek zmanjšal na dve točki, toda Cleveland je odgovoril s šestimi zaporednimi točkami in v zadnjo četrtino vstopil z vodstvom 90:82.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Philadelphia, ki je v torek v gosteh premagala aktualne prvake New York Knicks, je tudi v zadnji četrtini nadaljevala pritisk. V drugem polčasu je dosegla 60 točk, Cleveland pa omejila na 37. Ob tem je zaigrala čvrsteje v obrambi in v drugem delu izgubila le dve žogi. Evan Mobley je za Cleveland dosegel 18 točk, a le tri v drugem polčasu. Jarrett Allen je prispeval 14 točk, vendar po odmoru ni več dosegel koša.

"Ostali smo skupaj, to je tisto, kar največ šteje. Ko je bilo najtežje, bi lahko obupali, vendar nismo. To je bil pravi preizkus na začetku sezone. Soočili smo se s težavami in jih premagali," je dejal košarkar Philadelphie VJ Edgecombe.

Preberi še Kyrie se je vrnil, Edwards navdušil, GIannis izgubil na debiju

Košarkarji Oklahoma City Thunder so v domači dvorani v končnici tekme strli odpor Denver Nuggets in zmagali s 96:84. Zvezdnik Oklahome Shai Gilgeous-Alexander, dvakratni zaporedni najkoristnejši igralec lige NBA, je ob slabem metu končal izjemen niz 141 zaporednih tekem rednega dela sezone z najmanj 20 doseženimi točkami.

Gilgeous-Alexander v prvem polčasu ni zadel nobenega od sedmih metov iz igre, po treh četrtinah pa je imel le dva zadetka iz 13 poskusov. Kljub temu je Oklahoma City, ki jo je z 21 točkami vodil Jalen Williams, pred zadnjo četrtino vodila s 70:64.

Shai Gilgeous-Alexander
Shai Gilgeous-Alexander
FOTO: AP

Gilgeous-Alexander je v zadnji četrtini zadel štiri od šestih metov in dosegel deset točk, s čimer je tekmo končal pri skupno 17 točkah. Prvič na tekmi rednega dela lige NBA po 30. oktobru 2024, ko je proti San Antoniu dosegel 18 točk, je tako ostal pod mejo 20 točk.

Preberi še Kdo nas bo navdušil v novi sezoni lige NBA?

Tudi trikratni najkoristnejši igralec lige Nikola Jokić pri Denverju ni imel svojega večera. Zadel je pet od 19 metov iz igre ter dosegel 13 točk, sedem skokov in pet asistenc. Aaron Gordon je bil z 20 točkami najboljši strelec Denverja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
košarka nba

Celjanke povsem nadigrale Brno za prvo evropsko zmago v sezoni

24ur.com LeBron James s trojnim dvojčkom jezernike popeljal do zmage nad Knicksi
24ur.com James še naprej piše zgodovino, na vrhu prehitel Abdul-Jabbarja
24ur.com Boston še naprej vodilni v ligi
24ur.com Lakers slavili v finalu pokala lige NBA
24ur.com Lebron James do novega mejnika: prvi v ligi NBA presegel mejo 40.000 točk
24ur.com Branilci naslova iz Denverja do prve zmage proti jezernikom
24ur.com Cleveland z novo zmago povečal prednost na vzhodu
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Preden se je dotaknil njenega trebuha, jo je vprašal za dovoljenje
Učiteljica je verjela vanjo, ko drugi niso: danes je mednarodno priznana ilustratorka
Učiteljica je verjela vanjo, ko drugi niso: danes je mednarodno priznana ilustratorka
Vas otrok ne pusti niti na stranišče? To je lahko razlog
Vas otrok ne pusti niti na stranišče? To je lahko razlog
Odraščali so v senci slavnega brata, za zaprtimi vrati pa se je dogajalo marsikaj
Odraščali so v senci slavnega brata, za zaprtimi vrati pa se je dogajalo marsikaj
zadovoljna
Portal
Znova dokazala, zakaj velja za eno najbolje oblečenih žensk na svetu
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, dvojčki so odprti za nova poznanstva
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, dvojčki so odprti za nova poznanstva
Usnjene hlače, ki so pravi modni hit letošnje jeseni
Usnjene hlače, ki so pravi modni hit letošnje jeseni
Se vam zdi, da partnerja ljubite manj kot nekoč? To ni nujno slab znak
Se vam zdi, da partnerja ljubite manj kot nekoč? To ni nujno slab znak
vizita
Portal
Holesterol ne prihaja le od kebabov in burgerjev: zdravnik razkriva, katera hrana je slaba za jetra
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
Spanje lahko razkriva tveganje za srčna obolenja do 10 let vnaprej
Spanje lahko razkriva tveganje za srčna obolenja do 10 let vnaprej
Umetnost dostojnega staranja na Japonskem se ne skriva le v prehrani
Umetnost dostojnega staranja na Japonskem se ne skriva le v prehrani
cekin
Portal
5.000 ljudi bo ostalo brez službe. Banka pravi, da jih nadomešča umetna inteligenca
Kdaj v pokoj? V začetku leta 2027 ali konec letošnjega leta?
Kdaj v pokoj? V začetku leta 2027 ali konec letošnjega leta?
EU pritisnila na velikane pijač: to bo novo na plastenkah
EU pritisnila na velikane pijač: to bo novo na plastenkah
Pripravite se na dodatne stroške
Pripravite se na dodatne stroške
moskisvet
Portal
Premik ure ni nedolžen: Tako vpliva na vaše možgane, spanec in počutje
William ima nov razlog, da Harryju ne zaupa: Novi udarec, ki poglablja razkol
William ima nov razlog, da Harryju ne zaupa: Novi udarec, ki poglablja razkol
Je Hollywood ubil filmsko zvezdo – ali pa smo jo ubili mi, ko smo nehali hoditi v kino?
Je Hollywood ubil filmsko zvezdo – ali pa smo jo ubili mi, ko smo nehali hoditi v kino?
Štirje zakoni so se končali, peti ji je spremenil življenje: Mož je kar 32 let mlajši
Štirje zakoni so se končali, peti ji je spremenil življenje: Mož je kar 32 let mlajši
dominvrt
Portal
Trik, ki orhidejo prebudi bolj kot katero koli gnojilo
Kaj storiti, če se netopirji naselijo na vašem podstrešju?
Kaj storiti, če se netopirji naselijo na vašem podstrešju?
Sesalnik ne vleče več kot nekoč? Krivec je pogosto ena stvar, na katero skoraj vsi pozabimo
Sesalnik ne vleče več kot nekoč? Krivec je pogosto ena stvar, na katero skoraj vsi pozabimo
Stavimo, da imate tudi vi vsaj eno od teh stvari v zamrzovalniku
Stavimo, da imate tudi vi vsaj eno od teh stvari v zamrzovalniku
okusno
Portal
Pozabite na klasične krompirjeve priloge: tako pripravljen krompir bo zvezda kosila
Hitra sladica za noč čarovnic, ki očara na prvi pogled: čokoladno pecivo z duhci
Hitra sladica za noč čarovnic, ki očara na prvi pogled: čokoladno pecivo z duhci
Tekmovalkin nepričakovani odhod spremenil nadaljnji potek MasterChefa
Tekmovalkin nepričakovani odhod spremenil nadaljnji potek MasterChefa
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
voyo
Portal
Pikapolona in Črni maček
Zaton vitezov
Zaton vitezov
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Survivor: Avstralija
Survivor: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022