James in Durant kapetana, Dončić na tekmi vseh zvezd kot rezervni košarkar

Prvi igralec vsake konference bo izbral svojo ekipo in jo poimenoval po sebi. Zvezdniški ekipi bosta nosili imeni Team LeBron proti Team Durant . Vodilni prejemnik glasov v postopku All Star glasovanja je nagrajen s prvim izborom na All Star naboru. Za tekmo vseh zvezd leta 2022 bo prvi izbiral James. Kapetana bosta izmenično žrebala iz skupine 22 igralcev. Najprej bosta izbirala med osmimi košarkarji, ki so bili na tekmo All Star izbrani kot člani začetnih peterk, nato pa bodo izbrali še rezervne igralce iz nabora 14 rezervistov. Oba kapetana lahko izbirata igralce ne glede na siceršnjo pripadnost konferencam.

Ameriška zvezdnika, LeBron James in Kevin Durant , bosta tako kot lani kapetana tekme zvezd All Star 20. februarja v Clevelandu. Oba sta postala kapetana na podlagi izidov glasovanja.

Kot igralci začetne peterke so bili za tekmo All Star iz vzhodne konference poleg kapetana Duranta (Brooklyn Nets) izbrani še Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Trae Young (Atlanta Hawks) in DeMar DeRozan (Chicago Bulls).

Iz zahodne konference pa so bili poleg Jamesa (Los Angeles Lakers) kot člani začetne peterke izbrani še Nikola Jokić (Denver Nuggets), Andrew Wiggins (Golden State Warriors), Stephen Curry (Golden State Warriors) in Ja Morant (Memphis Grizzlies). Za nastop se bodo iz zahodne konference poleg Slovenca Dončića, ki je sicer član Dallasa, kot rezervni igralci potegovali še Devin Booker (Phoenix Suns), Rudy Gobert (Utah Jazz), Draymond Green (Golden State Warriors), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Chris Paul (Phoenix Suns) in Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves).

Izbrani rezervisti vzhodne konference za All Star pa so Jimmy Butler (Miami Heat), Darius Garland (Cleveland Cavaliers), James Harden (Brooklyn Nets), Zach LaVine (Chicago Bulls), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics) in Fred VanVleet (Toronto Raptors).