James in Durant še vedno vodita, Dončić tretji na zahodu

LeBron James, zvezdnik Los Angeles Lakersov, je doslej prejel največ glasov med vsemi, in sicer 4.825.229. Na zahodu mu sledita najboljša med branilci Stephen Curry (Golden State) s 3.901.808 in Luka Dončić (Dallas) s 3.649.647 glasovi. Za slovenskim zvezdnikom je skupno na zahodu še dvakratni zaporedni najkoristnejši igralec v NBA Nikola Jokić (Denver) s 3.441.893 glasovi. Vsi ostali so na zahodu prejeli manj kot tri milijone glasov. Nad 2,5 milijona sta jih zbrala še Anthony Davis (LA Lakers) in Zion Williamson (New Orleans).

Na vzhodu je Brooklynov Kevint Durant na vrhu s 4.509.238 glasovi, tesno mu sledi Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) s 4.467.306 glasovi. Nad mejo treh milijonov prejetih glasov so še Jayson Tatum (Boston) s 3.281.124, Joel Embiid (Philadelphia) s 3.248.733 in najboljši med branilci Kyrie Irving (Brooklyn) s 3.024.833 glasovi. Le še Donovan Mitchell (Cleveland) je z vzhodne konference presegel mejo 2,5 milijona glasov.