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Košarka

LeBron James je nova tarča neusmiljenega Trumpa

Omaha, 23. 10. 2026 09.33 pred 28 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA
LeBron James

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek ostro napadel košarkarskega zvezdnika LeBrona Jamesa, ker naj bi po njegovem mnenju pred tekmo v severnoameriški ligi NBA izkazal nespoštovanje do ZDA med izvajanjem ameriške himne, poročajo ameriški mediji.

Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil videoposnetek LeBron Jamesa, ki se je med izvajanjem himne ob soigralcih Philadelphie 76ers ogreval za tekmo. Posnetek je nastal pred torkovo uvodno tekmo sezone proti New York Knicks v New Yorku.

"LeBron James med izvajanjem ameriške himne izkazuje nespoštovanje do naše države! Že od začetka sem govoril, da ni nič od njega, da je popolna sramota," je zapisal Trump. Dodal je, da bi se moral James opravičiti ameriškim vojakom in junakom, ki so padli za ameriško zastavo in vse, kar ta predstavlja.

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V posnetku, ki ga je objavil predsednik, je bil pripis, da James pred tekmo vadi zamah pri golfu. Košarkar je z rokami izvajal gibe, podobne zamahu, in ponazarjal met na koš.

Trump je napad ponovil še v četrtek zvečer na predvolilnem zborovanju v Iowi, kjer je Jamesovo vedenje označil za "velik škandal".

James se je na predsednikove očitke mirno odzval po zmagi Philadelphie nad Cleveland Cavaliers s 114:106. "Očitno je danes v službi pomanjkanje novic," izjavo 41-letnega košarkarja navaja ESPN. Nato pa isto pripombo še ponovil.

James, najboljši strelec v zgodovini lige NBA, je vstopil v rekordno 24. sezono, tokrat v dresu četrtega kluba v karieri.

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Trener Philadelphie Nick Nurse je poudaril, da mora ekipa ostati osredotočena na košarko in odmisliti zunanje motnje.

"Mislim, da to sodi med zunanje motnje, s katerimi smo se že srečali. Ves čas ponavljam isto: zanima me predvsem, da pridemo na trening, si ogledamo posnetke in se pripravimo na tekmo," je dejal Nurse. Dodal je, da je ekipa pokazala izjemno osredotočenost in odločnost.

Trump je bil v preteklosti že večkrat kritičen do športnikov, zlasti temnopoltih, zaradi njihovega ravnanja med izvajanjem ameriške himne pred tekmami.

V prvem predsedniškem mandatu je izpostavil tudi Colina Kaepernicka, nekdanjega zvezdnika lige NFL, ki je med himno klečal v znak protesta proti rasni nepravičnosti in policijskemu nasilju.

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23. 10. 2026 10.15
Ni, tu ima pa prav. Himba je himna.
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