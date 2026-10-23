LeBron James je nova tarča neusmiljenega Trumpa

Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil videoposnetek LeBron Jamesa, ki se je med izvajanjem himne ob soigralcih Philadelphie 76ers ogreval za tekmo. Posnetek je nastal pred torkovo uvodno tekmo sezone proti New York Knicks v New Yorku. "LeBron James med izvajanjem ameriške himne izkazuje nespoštovanje do naše države! Že od začetka sem govoril, da ni nič od njega, da je popolna sramota," je zapisal Trump. Dodal je, da bi se moral James opravičiti ameriškim vojakom in junakom, ki so padli za ameriško zastavo in vse, kar ta predstavlja.

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V posnetku, ki ga je objavil predsednik, je bil pripis, da James pred tekmo vadi zamah pri golfu. Košarkar je z rokami izvajal gibe, podobne zamahu, in ponazarjal met na koš. Trump je napad ponovil še v četrtek zvečer na predvolilnem zborovanju v Iowi, kjer je Jamesovo vedenje označil za "velik škandal". James se je na predsednikove očitke mirno odzval po zmagi Philadelphie nad Cleveland Cavaliers s 114:106. "Očitno je danes v službi pomanjkanje novic," izjavo 41-letnega košarkarja navaja ESPN. Nato pa isto pripombo še ponovil. James, najboljši strelec v zgodovini lige NBA, je vstopil v rekordno 24. sezono, tokrat v dresu četrtega kluba v karieri.