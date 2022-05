James: Kdo je najboljši? Luka, Luka je moj najljubši igralec

Luku Dončiću so po izjemnih predstavah komplimente namenili že številni nekdanji in zdajšnji zvezdniki najmočnejše košarkarske lige na svetu, zadnji v nizu pa je "kralj James". "LUKA. On je moj najljubši (sic) igralec!" je na Twitterju zapisal 37-letni James, sicer štirikratni prvak lige NBA (dvakrat je slavil z Miamijem, po enkrat pa z ekipama iz Clevelanda in Los Angelesa), ko so mu na omenjenem portalu zastavili vprašanje o njegovem najljubšem košarkarju v ligi NBA v kategoriji do 25 let. Zasedba iz Teksasa se je v tej sezoni prebila v finale zahodne konference, največ zaslug za to pa ima prav 23-letni Ljubljančan.