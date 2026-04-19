Kralj James, 'junak' Kennard in druščina poskrbeli, da sta bila Dončić in Reaves ob igrišču mirna

Prvi polčas se je končal z vodstvom domačih jezernikov za dve točki, potem ko so gosti izničili deset točk zaostanka (38:48). V tretji četrtini LeBron James in soigralci niso več dopustili vrnitve igralcev Houstona, potem ko so povedli za 11 točk, v zadnjem delu pa celo za 16 za relativno mirno končnico. Lakers so iz igre zadeli 40 od 66 metov, od tega 10 od 19 metov za tri točke. Pri tem je izstopal Luke Kennard, ki je bil z razdalje nezgrešljiv (5/5), skupaj pa je dosegel 27 točk. James je pri 41 letih začel 19. nastop v končnici in dodal 19 točk (9/15 iz igre), ob tem pa podelil še 13 asistenc in zbral osem skokov. Zgolj v prvi četrtini je prispeval osem asistenc. Tudi ostali člani prve peterke so pri jezernikih dodali svoje. Deandre Ayton je 19 točkam (8/10 iz igre) dodal 11 skokov, Marcus Smart je znova blestel v obrambi, ob tem pa dosegel 15 točk in osem asistenc, Rui Hačimura pa je prispeval 14 točk. "Vedeli smo, kaj moramo storiti. Samom kolektivna igra od prve do zadnje minute je prišla v poštev, če smo želeli priti do zmage. Ves čas smo ponavljali, kako moramo igrati in to udejanjili tudi na parketu," je novinarja ESPN-ja "pozdravil" kralj James.

"Manjkalo nam je kakovosti v napadu, ki jo prinašata takšna igralca kot sta Austin in Luka. Toda fantje so prišli na parket in naredili svoje," je nadaljeval veteran v ekipi iz mesta angelov. "Čeprav Houston ni bil kompleten, pa smo vedeli kako nevaren je. So odlično vodena ekipa, z izjemnimi posamezniki in dobro formo, ki jih spremlja v končnici sezone. Morali samo vztrajati v svoji nameri, saj so ves čas pristiskali. V določenem trenutku so se vrnili, celo povedli, a smo imeli odgovor na vse," je uvodno zmago v Crypto.com Areni videl "kapetan" jezernikov.



"Kako moramo igrati v tej seriji smo pokazali že na uvodni tekmi. Moramo zgolj vztrajati pri tem in ne šteti dnevov do vrnitve Austina in Luka," je bil za konec slikovit LeBron James, ki se je evselil minut na oparkjetu s sinom Bronnyjem. "Bilo je noro. Bil sem vzhičen. Da lahko mama vidi sina in vnuka skupaj na parketu se zdi kar noro, a ne? Nisem mu dajal posebni nasvetov. Vedel je, kaj mora storiti," je igranje družine James komentiral 41-letni košarkar. "Bilo smo zelo zbrani. Igrali smo proti ekipi, ki je zelo dobro trenirana, atletska in lahko povzroča veliko preglavic. Tudi ko so se vrnili ob koncu druge četrtine, smo njihov nalet zdržali in še naprej igrali, kot smo želeli. Imeli smo načrt in ga skušali kar najbolje izpeljati," pa je na novinarski konferenci dejal James, ki je dobil 185 od 293 tekem v končnici. Še enkrat se je dotaknil tudi odsotnosti ostalih zvezdnikov ekipe. "Enostavno nimamo izbire. Ko pogrešaš toliko napadalnega učinka, kot sta ga sposobna dati Luka in Austin, moraš igrati kolektivno. Vsi moramo prispevati svoje in dodati še kaj več tako v napadu kot v obrambi. Menim, da smo to nocoj naredili," je še dodal veteran iz Akrona.

Redick: Ni bilo popolno, toda vzeli bomo to zmago



Strateg jezernikov je bil vesel po uvodni zmagi v seriji proti Houstonu, toda hitro gledal proti drugi tekmi, ki bi lahko že prelomila serijo ... "Vzeli bomo to zmago. Vemo, kako pomembno je dobro odpreti končnico. Vzdušje v dvorani je bilo že pravo za play-off. Prišli smo iz garedrobe in naredili svoje. Ni bilo popolno, toda lepo je vedeti, da imamo še rezerve. Imeli smo pravo energijo, fantje so garali drug za drugega in bili za to nagrajeni z rezultatom. Serija bo še dolga, na drugi tekmi želimo bitio na istem energijskem nivoju, radi pa bi odigrali še boljšo obrambo," gleda naprej prvi med enakimi pri jezernikih.

James? Njegov neverjeten je!

"Le Bron James? Njegov IQ je neverjeten, a v prvi vrsti je vodja. On nas dvigne na novo raven in nam daje zaupanje. Ko vidiš nekoga z njegovim ugledom, kako se odpove svojim metom, da razigra soigralce, to le kaže na njegovo veličino," pa je po prvi dobljeni tekmi v seriji dejal ozkušeni Smart. Pri gostih je ob odsotnosti Duranta, ki se bo po udarcih s kolenom na treningu po vsej verjetnosti vrnil na drugi tekmi, pet igralcev preseglo mejo 16 točk. Alperen Sengun je dosegel 19 točk, po 17 sta jih prispevala Amen Thompson in Reed Sheppard, po 16 pa Jabari Smith (12 skokov) in Tari Eason (10 skokov). Pri raketah je v oči bodel predvsem slab met iz igre (35/93), čeprav so si v primerjavi z Lakers priigrali številne druge priložnosti ob kar 21 skokih v napadu. Jezerniki bodo skušali dobiti ali vsaj čim bolj razvleči četrtfinalno serijo do vrnitve svojih preostalih zvezdnikov. Tako Dončić kot Reaves naj bi okrevala do 1. maja oziroma šeste tekmi, v kolikor jih bo toliko potrebnih. Izid:

Los Angeles Lakers - Houston Rockets 107:98 (33:29, 17:19, 25:18, 32:32)

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke