James sproščen v peto tekmo: Ne razmišljam o zapuščini

Čeprav je LeBron Jamesv Los Angeles prišel s statusom prvega posameznika lige NBA, si je moral v vrstah Lakersov prislužiti spoštovanje navijačev. Grafiti oziroma stenske poslikave, ki so kmalu po njegovi drugi selitvi iz domačega Clevelanda v Los Angelesu pozdravljale njegov prihod, so bile praviloma tarča vandalov. "Kralja Los Angelesa", ki je pred tem postal že "Kralj Miamija" in "Kralj Clevelanda", je čakala še dolga pot do osvojitve src privržencev vijoličaste in zlate barve.

A dve leti pozneje je vse drugače, saj je James s soigralci le še eno zmago oddaljen od osvojitve naslova, ki bi bil za Lakerse rekordni 17. v klubski zgodovini, to pa je dosežek, s katerim so se vse do sedaj lahko v ligi NBA ponašali zgolj veliki tekmeci Jezernikov Boston Celticsi. Mitska statusa Earvina "Magica" Johnsona in tragično preminulega Kobeja Bryantasta za Jamesa verjetno nedosegljiva, a njegov že četrti šampionski prstan, ki bi ga lahko osvojil s tretjo različno ekipo, ga bo v očeh nekaterih še bolj približal največjemu košarkarju vseh časov Michaelu Jordanu.

'Ni jim mar za tvoj življenjepis'

"No, kot prvo sem se kot član Lakersov naučil, da se navijačem fučka za tvoje prejšnje dosežke. Dokler ne postaneš član Lakersov, ti mora to uspeti tudi pri njih. Dokler ne postaneš član Lakersov, jim niti malo ni mar za tvoj življenjepis. Nato ti mora to uspeti pri Lakersih in šele nato te spoštujejo. To sem se naučil,"je dan pred peto tekmo finala z ekipo Miami Heat, pri katerih je prvič osvojil naslov v ligi NBA, nato pa mu dodal še enega, povedal James.

Zanj je to že deseta finalna serija v karieri, nikoli pa s soigralci finala ni izgubil, ko se je znašel v priložnosti za odločilno četrto zmago (izkupiček v karieri zaenkrat znaša 3:0). Izid v zmagah je trenutno 3:1 za Lakerse, Elias Sports Bureau pa je postregel z informacijo, da bi v primeru zmage kalifornijske ekipe na prihajajoči tekmi James kot prvi v zgodovini dobil štiri zaporedne odločilne tekme finala s svojim moštvom. V spominu kljub dvema naslovoma z Miamijem vseeno ostaja leto 2016, ko je po zaostanku z 1:3 v zmagah proti Golden State Warriorsom s soigralci pri Clevelandu uprizoril neverjeten preobrat in domačemu mestu prinesel prvi naslov po 52 letih.

Davis: Če zmagamo na še eni tekmi, ne bo nikomur mar za posamične nagrade ‒ vsi bomo prvaki

Tudi osvojitev naslova z Lakersi bi bila seveda visoko na seznamu njegovih dosežkov v izjemni karieri. Po prvi sezoni v Los Angelesu, v kateri je bil zaradi neuvrstitve v končnico tarča kritik, je sledil pohod do finala, na katerem pa je bilo ogromno ovir: kontroverzni dogodki med pripravami na Kitajskem, tragična smrt Bryanta in seveda premor zaradi pandemije novega koronavirusa ter kasnejši protesti temnopolte skupnosti z Združenih državah Amerike. 35-letni James je kot najboljši podajalec v ligi (10,2 na tekmo) v glasovanju za najkoristnejšega igralca sezone kljub vsemu zaostal za grškim zvezdnikom Milwaukee Bucksov Giannisom Antetokounmpom.

Po besedah zvezdniške okrepitve minulega poletja Anthonyja Davisaso Lakersi že navajeni, da takšnih in drugačnih nagrad ne dobivajo, potem ko je bil za najboljšega direktorja v NBA nedavno izbran Lawrence Frankiz vrst mestnih tekmecev Los Angeles Clippersov, Jezernik Rob Pelinkapa je bil sedmi. Brez priznanja za odlično sezono je v konkurenci najboljših obrambnih košarkarjev ostal tudi Davis.

"To je nekako v slogu tega leta. Pri meni je bilo glasovanje za najboljšega obrambnega igralca, pri LeBronu glasovanje za MVP, zdaj pa še Rob za direktorja leta. A če zmagamo še na eni tekmi, potem ne bo nikomur mar za te ostale nagrade. Vsi bomo prvaki," je dejal Davis.

James ne razmišlja o zapuščini

Skupaj z Jamesom in soigralci lahko Lakersom prineseta prvi naslov po letu 2010, ki je bil plod naveze legendarnega trenerja Phila Jacksonain pokojnega Bryanta.

"Resnično o tem ne razmišljam preveč," je o tem, kaj bo ta sezona prinesla njegovi zapuščini, povedal James. "Ne verjamem, da bo zgodba povedana tako, kot bi jo morali, ali pa da bo napisana tako, kot bi morala biti napisana. A mojega življenja ne živim z razmišljanjem o zapuščini. Kar počnem izven igrišč, mi pomeni več kot tisto, kar počnem na igrišču,"je nadaljeval James in pristavil, da je bila "najboljša stvar", ki jo je lahko v tem trenutku dobil, posnetek njegove mame, ki je v domačem Akronu sodelovala pri predstavitvi nove škatle kosmičev Wheaties, na kateri se je James pojavil skupaj z otroci iz svoje šole I Promise School.

"Igra košarke bo šla mimo mene. Prišla bo nova skupina mladih fantov, veteranov in novincev. Dokler sem na parketu, se s tem ne morem obremenjevati. Kako se gibam, kako hodim, kako pridigam, o čem govorim, kako navdihujem naslednjo generacijo, to mi je najpomembneje. Če pa cenite mojo igro, potem 'kul'. Če je ne, potem je tudi to 'kul'. Na koncu koncev gre le za to,"je še povedal James.