'Prvi moj izbor so bili New York Knicks'

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Philadelphia 76ers so bili ena od petih ekip, o katerih je resno razmišljal prvi zvezdnik lige NBA po odhodu iz moštva Los Angeles Lakers, katerega prvi obraz je postal slovenski as Luka Dončić. Sprva je bila v igri še šesta ekipa, je razkril Lebron James, ki pa se je dejansko izločila sama, ker je bila "preveč uspešna". Gre za New York Knicks, ki so v finalu lige NBA premagali San Antonio Spurs.

LeBron James FOTO: AP

"Predstavljal sem si, kako igram v dvorani Madison Square Garden in tam tudi končam kariero. To je eno najboljših prizorišč, na katerih sem kdajkoli igral," je dejal zvezdnik lige NBA med dogodkom za medije svoje nove ekipe. "Menim, da je to za košarkarja dvorana številka 1 na svetu. Toda potem, ko so Knicks v finalu premagali San Antonio, to ni bilo več mogoče. Tega preprosto nisem mogel storiti," je povedal James.

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Pred začetkom svoje 24. sezone v ligi NBA je razmišljal tudi o ekipah Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers, Miami Heat in Minnesota Timberwolves.

LeBron James FOTO: AP

V Philadelphii bo 41-letnik združil moči z Joelom Embiidom, Jaylenom Brownom in svojim dobrim prijateljem Tyresom Maxeyjem. Prav njemu pripisuje ključno vlogo pri svoji odločitvi za 76ers.

"Veliko sva se pogovarjala in on je bil odločilen dejavnik," je povedal James. Dejal je, da je k 76ers prišel z željo po zmagi; soigralcem želi pomagati do naslova prvaka lige NBA. James je naslov prvaka osvojil dvakrat z moštvom Miami Heat ter po enkrat s Cleveland Cavaliers in Los Angeles Lakers.

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Kakšna bo njegova vloga pri 76ers, za zdaj še ni znano. "Karkoli bo ekipa potrebovala od mene," je dejal James, ki bo tudi v Philadelphii nosil številko 23. "Prednost moje igre je, da zmorem vse. Resnično lahko prevzamem kakršno koli vlogo," je neskromno dodal prvi mož ameriške košarke.