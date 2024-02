James po dveh podaljških boljši od Curryja

V noči na nedeljo je bilo v ligi NBA največ oči uprtih v San Francisco, kjer sta se v derbiju dveh obrazov lige pomerila Stephen Curry in LeBron James. Po dveh podaljških se je z jezerniki veselil slednji, bilo je 144:145.

LeBron James v svoji 21. sezoni še naprej blesti FOTO: AP icon-expand

Dvoboj veteranov v San Franciscu je pripadel "kralju" LeBronu Jamesu. Ta je zadel tudi odločilna prosta meta ob koncu drugega petminutnega podaljška. Pri svojih 39 letih je v 47:40 minute na parketu dosegel 36 točk, 20 skokov in 12 podaj. Stephen Curry je na drugi strani bojevnike držal v tekmi in na koncu zbral 46 točk (17/35 iz igre).

Na drugem derbiju večera so gosti iz mesta angelov Bostonu zadali drugi zaporedni poraz na domačem parketu in slavili s 115:96. Pred tem so Celtics dobili vseh 20 domačih dvobojev. Kawhi Leonard je za Clippers dosegel 26 točk, Jayson Tatum je za domače zbral 21 točk (11 skokov).

Denver Nuggets so ponoči premagali Philadelphia 76ers brez Joela Embiida in Tyresa Maxeyja s 111:105. Nikola Jokić je za prvake dosegel 26 točk in zbral 16 skokov. Philadelphia je na vzhodu tretja (29-15) za vodilno ekipo lige Bostonom (35-11) in Milwaukeejem (32-14). Slednji je s 141:117 ponoči ugnal New Orleans Pelicans, Giannis Antetokounmpo je ob zmagi prispeval 30 točk in 12 skokov.

Na preostalih tekmah so San Antonio Spurs presenetili Minnesota Timberwolves s 113:112. Četrtouvrščena ekipa vzhoda New York Knicks (29-17) je s 125:109 ugnala Miami Heat, Brooklyn Nets so s 106:104 ugnali Houston Rockets. Utah Jazz so bili s 134:122 boljši od Charlotte Hornets, Washington Wizards pa s 118:104 od Detroit Pistons.

