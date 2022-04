James se brani kritik: Nisem jaz sestavljal ekipe

Pri Lakersih so se lansko poletje odločili, da bodo vse stavili na veterane. Prišla sta Russell Westbrook in Carmelo Anthony, odšel pa je Kyle Kuzma, še zadnji od falange mladih košarkarjev, na katere so v mestu Jezernikov stavili pred prihodom LeBrona Jamesa. Kmalu po začetku sezone pa je bilo jasno, da je v moštvu preveč igralcev, ki se med seboj nikakor ne ujamejo. Navijači so za prvo "gnilo jabolko" označili Westbrooka, a dejstvo je, da tudi ostali zvezdniki, tu velja izpostaviti Anthonyja Davisa, niso dodali svojega.

LeBron James je redni del sezone sicer sklenil kot drugi strelec lige s povprečjem 30,6 točke na tekmo, a številni mu očitajo, da je prav on glavni krivec za neuspeh franšize, ker naj bi imel prste vmes pri več kot očitno neposrečenem rekrutiranju poletnih okrepitev. "To niso moje odločitve," se je na uradni novinarski konferenci po koncu sezone branil "Kralj", kot so ga okronali navijači.

"Ni moja dolžnost, da pridem v pisarno in povem, koga bi morali in koga ne bi smeli imeti. Ta odločitev je v rokah vodstva. Seveda me lahko vprašajo za mnenje, a konec dneva so oni tisti, ki se odločajo, ne jaz." James kljub temu očitno še naprej verjame v trenutno vodstvo na čelu z generalnim direktorjem Robom Pelinko. "Verjamem, da bodo naredili vse, kar je treba, da franšizo vrnejo, kjer je že bila. Izrazil bom svoje mnenje, če me bodo za to vprašali, a odločali se bodo oni."