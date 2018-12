LeBron: Veliko belih starcev, ki se vedejo, kot da so lastniki sužnjev

A tokrat mu je to vendarle uspelo, zato se je tudi javno opravičil, poroča ameriški športni portal ESPN. "Zagotovo mi je žal, če sem koga užalil. A to ni bil razlog, da sem delil to besedilo ... Dejansko sem ga razumel kot kompliment, ampak očitno nekateri gledajo na to drugače. Zato se opravičujem," je dejal.

Kot še poroča The Guardian, gre za neprijetno napako Jamesa, ki je v zadnjem času postal vse bolj pomemben glas o široki paleti družbenih vprašanj in krivicah, ki se godijo temnopolti skupnosti v ZDA. Konec prejšnjega tedna je tako ostro kritiziral lastnike ekip v ligi ameriškega nogometa NFL, saj igralcem do potankosti predpisujejo, kako naj bi se vedli, hkrati pa jih brez težav vržejo na cesto. "V ligi NFL je ogromno belih starcev, ki so lastniki ekip in se vedejo, kot da so lastniki sužnjev ... 'To je moje moštvo, počel boš, kar ti rečemo, ali te bomo odslovili',"je dejal, ob tem pa pohvalil vodstvo košarkarske lige NBA, da je veliko bolj odprto do drugačnosti.