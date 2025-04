James o napetem boju za končnico: Vse je v naših rokah

Redni del sezone košarkarske lige NBA gre počasi h koncu in ekipe se že spogledujejo s končnico. V neposrednem obračunu za najboljša štiri mesta zahodne konference so košarkarji moštva Los Angeles Lakers izgubili proti moštvu Golden State Warriors s 116:123, a se kljub porazu obdržali na četrtem mestu. Po besedah prvega zvezdnika Lakersov LeBrona Jamesa bodo o svoji usodi Jezerniki, ki bodo že v noči na soboto igrali naslednjo tekmo, odločali sami.

"Težka tekma je za nami, borili smo se do konca. Podziemski je bil v res dobri strelski formi, Kuminga je s klopi nasul veliko točk in Steph je pač Steph, počel je to, kar najbolje zna. Če daš takšni ekipi kot je Golden State toliko priložnosti, da pridejo v ritem, jih je nato težko presekati in premagati," je bil po 30. porazu Lakersov v rednem delu NBA sezone iskren LeBron James, ki je bil s 33 točkami najboljši strelec moštva.

LeBron James in Steph Curry FOTO: AP icon-expand

Po besedah Jamesa, ki je v drugi četrtini kot 10. igralec v zgodovini franšize presegel mejo 11 tisoč točk za Lakerse, je Lakerse na cedilu znova pustila obramba: "To je za nas še vedno izziv - ohraniti ravnotežje med obrambo in napadom. V napadu smo bili dobri, še posebej v drugi polovici igre v kateri smo dosegli 69 točk, obramba pa enostavno ni bila dovolj dobra. Nekako smo že po uvodnih minutah preveč popustili, jim pustili, da se razmečejo in potem jih nismo mogli več ustaviti."

Obračun, ki so ga nekateri že poimenovali 'tekma trojk', je odločil boljši met z razdalje gostov iz San Francisca, ki so zadeli 19 izmed 42 poskusov za tri točke, medtem ko so Lakersi zadeli 18 trojk v 47 poskusih. Pri Jezernikih se je z devetimi trojkami izkazal predvsem Austin Reaves, pet jih je dodal zimzeleni James, tri Rui Hachimura in eno Gabe Vincent. Luka Dončić, ki tokrat ni imel najboljšega večera pa je zgrešil vseh šest poskusov za tri točke. Na drugi strani jih je Brandin Podziemski zadel osem, tudi eno tik pred koncem druge četrtine skoraj s sredine igrišča, štiri Curry, tri Moses Moody, dve Draymond Green in po eno Jimmy Butler ter Jonathan Kuminga.

S porazom Lakersov se je tesen boj za končnico na zahodu še zapletel, James in druščin so zdrsnili nazaj na četrto mesto, Warriorsi pa so se jim približali na eno samo zmago razlike. V kolikor bi se redni del sezone končal danes, bi se Lakersi kot četrtouvrščeno moštvo zahoda v prvem krogu končnice pomerilo prav proti Warriorsem, ki so peti, a do konca rednega dela sezone je še šest tekem. "Moramo samo zmagovati. Konec koncev želimo zmagati vsako tekmo, ampak sedaj se zavedamo, da smo se postavili v položaj, kjer se lahko po vsaki tekmi na lestvici premaknemo kakšno mesto gor ali dol, tako da je vse v naših rokah. Moramo poskrbeti, da ne bomo več lezli dol. Od sedaj naprej je vsaka tekma še kako pomembna in s tako mentaliteto se bomo lotili zadnjih šest tekem," je o napetem boju za prva štiri mesta, ki na papirju prinašajo lažjo pot v končnici še povedal James.

Statistika tekme Los Angeles Lakers - Golden State Warriors FOTO: Sofascore.com icon-expand