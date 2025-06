James znova na parketu: bo samooklicani kralj 'potegnil' še eno sezono?

Štirikratni najbolj koristen igralec (MVP) rednega dela sezone in tudi končnice lige NBA ter nosilec treh zlatih odličij z olimpijskih iger v Pekingu 2008, Londonu 2012 in Parizu 2024 ima do nedelje čas, da sprejme 52,2 milijona dolarjev oziroma 44,95 milijona evrov težko pogodbo od slovite kalifornijske zasedbe za sezono 2025/26. V tem primeru bi bila že to njegova 23. sezona v ligi NBA.

James si je poškodoval koleno v prvem krogu končnice lige NBA proti Minnesoti Timberwolves po trku z Dontejem DiVincenzom. Jezerniki so proti volkovom v zmagah izgubili z 1:4.