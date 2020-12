James še vedno ni obupal nad Dončićem

LeBron James je že pred časom v spletni pogovorni oddaji potrdil, da je v svojo ekipo "Team LeBron" (gre za linijo športne obutve Nike) želel zvabiti Luko Dončića. A se to ni zgodilo, slovenski košarkar je podpisal pogodbo z opremljevalcem Nike, vendar se je odločil za Jordanovo znamko. "Želel sem začeti z linijo "Team LeBron" in želel sem imeti Luko kot prvega, ki bi podpisal pogodbo. Ne verjamem, da so bili fantje pri Nikeju pripravljeni na to. Očitno niso bili, saj je končal pri Jordanu. Ne vem, ali Luka sploh ve za to. No, zdaj zagotovo ve," je takrat dejal James, aktualni prvak lige NBA z moštvom Los Angeles Lakersov.

Ta zgodba seveda še ni končana. Začela se je nova sezone lige NBA in časnik USA Today je prenesel Dončićevo izjavo o omenjenem dogajanju:"To je bil poseben občutek. Nekdo mi je poslal sporočilo, tako sem izvedel. To je res nekaj posebnega, nekaj, kar ne morem razložiti." Slovenski košarkar je že večkrat dejal, da je bil James njegov vzornik, še iz obdobja, ko je začenjal kariero pri madridskem Realu.