LeBron James kaznovan zaradi obscene geste

LeBron James je dobil je še opomin zaradi neprimernih besed, ki jih je izrekel v intervjuju po tekmi, kot omenjeno pa bo moral plačati tudi finančno kazen zaradi obscene geste, so sporočili iz vodstva lige NBA.

James, štirikratni prvak NBA in najkoristnejši igralec lige, je na neprimeren način na igrišču pospremil koš proti koncu tekme, ki so jo Jezerniki po podaljšku dobili s 124:116. James je bil kot kaže izjemno motiviran po tekmi kazni in je dosegel 39 točk za osebni rekord sezone, v dodatnem delu igre pa je zadel nekaj ključnih trojk.