Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Kralj zapušča svoj prestol v Hollywoodu

Los Angeles, 01. 07. 2026 11.03 pred dvema minutama 4 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
LeBron James in Luka Dončić na medijskem dnevu

LeBron James seli svoje talente drugam. Naloga Lakersov je postala kristalno jasna: zgraditi ekipo okoli slovenskega zvezdnika Luke Dončića. Bo lahko nadomestil "Kralja Jamesa"?

Štirikratni prvak lige NBA in eden največjih košarkarjev vseh časov je obvestil Los Angeles Lakerse, da ne bo obnovil pogodbe, saj namerava rekordno 24. sezono v ligi NBA odigrati v dresu druge ekipe.

LeBron James se je Lakersom pridružil leta 2018, z njimi pa je leta 2020 osvojil naslov lige NBA. Šest let po tem uspehu je jasno, da je zenit kariere "King Jamesa" že dolgo za njim, saj je izpustil prvih 14 tekem sezone in prvič po svoji debitantski sezoni 2003/04 ni bil izbran med 15 najboljših igralcev lige.

Zaradi tega dejstva ter prihoda slovenskega superzvezdnika Luke Dončića na začetku leta 2025 se je pri jezernikih začelo šušljati, da 41-letnika čaka manjša vloga v ekipi. Posledično se je prvi zvezdnik najboljše košarkarske lige odločil, da bo sam prevzel nadzor nad zadnjimi poglavji svoje kariere. Kljub temu Luka in LeBron ostajata v dobrih odnosih. Takole se je Luka poslovil od svojega idola iz otroštva: "V čast mi je bilo igrati s tabo in se učiti od tebe." 

"V čast mi je bilo igrati s tabo in se učiti od tebe," je v slovo Jamesu zapisal Dončić.
"V čast mi je bilo igrati s tabo in se učiti od tebe," je v slovo Jamesu zapisal Dončić.
FOTO: AP

Med glavnimi destinacijami, kjer bi lahko James nadaljeval kariero, se ponujajo Golden State Warriorsi, kjer bi si slačilnico delil s svojim največjim rivalom Stephenom Curryjem. Takšna odločitev bi nedvomno dvignila ogromno prahu in znova sprožila razprave, ki LeBronu sledijo že večji del kariere, da prstane lahko lovi/osvaja samo s "superekipami". Druga možnost pa naj bi bil povratek domov v Cleveland, kjer se je njegova NBA zgodba začela pred 23 leti. Vrnitev v rodni Ohio bi predstavljala poetičen zaključek karierne poti. Če bi temu dodal še naslov, bi svoji izjemni zgodbi postavil dokončno piko na i.

Čeprav so bili LeBronovi pretekli slovesi iz ekip glasni ter dramatični, ta nosi drugačen ton. 17-kratni prvaki so se od Jamesa poslovili z objavami na družbenih omrežjih. Lastnica Lakersov Jeanie Buss je na družbenih omrežjih zapisala:

"LeBron James je eden največjih športnikov v zgodovini. Vedno bomo hvaležni za njegovih osem let pri Lakersih vključno z naslovom leta 2020, ki nas je popeljal do zmage v najtežjih mogočih okoliščinah, ter za številne rekorde, ki jih je podrl v vijolično-zlatem dresu. Želimo mu vse najboljše v prihodnosti, tako na igrišču kot zunaj njega. Vedno bo cenjen del družine Lakers."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ne, hvala vam!" je odgovoril "Kralj James" in dodal, da je bila čast nositi dres Lakersov ter nadaljevati dediščino tistih, ki so jo gradili pred njim.

A kjer se zaprejo ena vrata, se odprejo druga. To še posebej velja v športu, kjer se hollywoodske luči počasi obračajo stran od prestola, na katerem je sedel "King James", in proti odru, na katerem čara Luka "Magic" Dončić.

Kaj odhod enega največjih pomeni za Luko Dončića?

Po odhodu LeBrona Jamesa iz mesta angelov ni več dileme, kdo je prvi zvezdnik in vodja ekipe. Jasno je, da se bo prihodnost Lakersov gradila okoli Dončića.

27-letnik je lani poleti podpisal triletno podaljšanje pogodbe v vrednosti 153 milijonov evrov. Poleg njega so Jezerniki uspeli zadržati tudi drugega zvezdnika, Austina Reavesa, ki je podpisal štiriletno pogodbo.

Luka Dončić in Austin Reaves.
Luka Dončić in Austin Reaves.
FOTO: AP

A kljub temu se mora vijolično-zlati kader še dodatno okrepiti, če želijo konkurirati za naslov. Ena glavnih želja naj bi bil Jalen Duren iz Detroita, ki je bil v pretekli sezoni izbran tudi za All-Star igralca.

Lakersi se bodo sestali tudi z Walkerjem Kesslerjem. 25-letnik je zaradi poškodbe rame odigral le pet tekem v pretekli sezoni, vendar velja za enega najboljših obrambnih igralcev, ko je zdrav. V kombinaciji z Dončićem bi bil nevarna "lob" tarča, čeprav je v napadu manj raznovrsten kot Duren, zlasti pri kratkih podajah in ustvarjanju iz pick-and-rolla.

Pridobitev tako Durena kot Kesslerja bi verjetno zahtevala "menjavo s podpisom" (sign and trade, op. a.), saj lahko tako Utah Jazz kot Detroit Pistons izenačita vsako ponudbo za svoja visokorasla igralca. V morebitno zamenjavo bi lahko bil vključen Deandre Ayton, ki je po sezoni, polni vzponov in padcev, izkoristil možnost, da svojo pogodbo z LA-jem podaljša še za sezono 2026–27.

Aktualni prvak z New York Knicksi Mitchell Robinson je tudi na radarju ekipe iz Los Angelesa. Gre za elitnega skakalca in enega najboljših obrambnih igralcev pod košem v ligi, čigar zdravje in vzdržljivost sta pod vprašajem. Njegov obrambni vpliv bi bil lahko ključen, a bi bila njegova minutaža verjetno skrbno omejena.

Če poiščemo skupni imenovalec vseh treh glavnih opcij Lakersov, ugotovimo, da je to pozicija centra, kjer so imeli v preteklih sezonah precej težav. Dodatno moč na tem mestu jim lahko ponudil tudi novopečeni slovenski državljan Jaxson Hayes.

košarka nba los angeles lakers luka dončić lebron james

Iz mesta angelov se seli še en superzvezdnik

24ur.com Ali prihod Dončića prinaša odhod Jamesa?
24ur.com 'Kaj pa, če je bila to zares moja zadnja tekma v karieri?'
24ur.com Lahko bi odšel, zdaj je potrdil, da bo tudi v prihodnji sezoni član Lakersov
24ur.com James znova na parketu: bo samooklicani kralj 'potegnil' še eno sezono?
24ur.com 'Ni košarkarski strokovnjak in je v preteklosti prodajal superge'
24ur.com 'Že je v ledeni kopeli, v svojem 23. letu bo storil vse zato, da lahko igra'
24ur.com Dončić hitro navdušil LeBrona: Srečnež sem
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Odraščal je brez očeta, danes pa je uspešna hollywoodska zvezda
Ali lahko dojenčka mažemo s sončno kremo?
Ali lahko dojenčka mažemo s sončno kremo?
Bo kralj Karel spet ostal brez srečanja z vnuki? Princ Harry naj bi bil zaradi otrok vse bolj zaskrbljen
Bo kralj Karel spet ostal brez srečanja z vnuki? Princ Harry naj bi bil zaradi otrok vse bolj zaskrbljen
Super ideja za vikend izlet, ki bo navdušila tudi najmlajše
Super ideja za vikend izlet, ki bo navdušila tudi najmlajše
zadovoljna
Portal
Tako lepa je v kopalkah znana Slovenka
Speljal mu je dekle? Drama med Bojanom in Jakovom šokirala oboževalce
Speljal mu je dekle? Drama med Bojanom in Jakovom šokirala oboževalce
Slovenski frizer razkriva 5 frizur, ki bomo to poletje videle na vsakem koraku
Slovenski frizer razkriva 5 frizur, ki bomo to poletje videle na vsakem koraku
Zakaj nas poleti boli glava? Strokovnjaki opozarjajo na skrite vzroke
Zakaj nas poleti boli glava? Strokovnjaki opozarjajo na skrite vzroke
vizita
Portal
Ali lahko spimo s prižgano klimatsko napravo? Zdravnik je dal nepričakovan odgovor
Poceni živila za hujšanje, ki jih priporočajo celo nutricionisti
Poceni živila za hujšanje, ki jih priporočajo celo nutricionisti
Že po 15 dneh bo celulit vidno zmanjšan: 7 preprostih korakov do bolj gladke in napete kože
Že po 15 dneh bo celulit vidno zmanjšan: 7 preprostih korakov do bolj gladke in napete kože
Kako ločiti običajno opeklino od resne alergijske reakcije
Kako ločiti običajno opeklino od resne alergijske reakcije
cekin
Portal
Na italijanski plaži vas lahko ena napaka stane tudi 5.000 evrov
Menjava službe po 45. letu: se vam splača ali tvegate preveč? Realni odgovori, ki jih redko slišite
Menjava službe po 45. letu: se vam splača ali tvegate preveč? Realni odgovori, ki jih redko slišite
Kralj Karel III. plačal milijonski davek in se uvrstil med največje davkoplačevalce
Kralj Karel III. plačal milijonski davek in se uvrstil med največje davkoplačevalce
Za ceno večerje v Londonu sta obiskala osem držav
Za ceno večerje v Londonu sta obiskala osem držav
moskisvet
Portal
Umrl ikonični filmski zlikovec iz Indiana Jonesa: obraz, ki ga poznajo vsi ljubitelji filmov
Kako je Norvežan postal najbolj zabaven nogometaš svetovnega prvenstva?
Kako je Norvežan postal najbolj zabaven nogometaš svetovnega prvenstva?
Tik ob Sloveniji nenavadna plaža, kjer moške in ženske ločuje zid
Tik ob Sloveniji nenavadna plaža, kjer moške in ženske ločuje zid
Po izbrisu skupnih fotografij razkrila resnico o zvezi
Po izbrisu skupnih fotografij razkrila resnico o zvezi
dominvrt
Portal
3 ključni nasveti, ki lahko rešijo vašega hišnega ljubljenčka
Popolna rastlina za vroča poletja: Cveti dolgo, skoraj ne potrebuje nege in navduši vsak balkon
Popolna rastlina za vroča poletja: Cveti dolgo, skoraj ne potrebuje nege in navduši vsak balkon
Julij na vrtu: Kako zaščititi pridelek pred vročino in sušo
Julij na vrtu: Kako zaščititi pridelek pred vročino in sušo
Zakaj imate v stanovanju stonoge in kako jih trajno odpraviti?
Zakaj imate v stanovanju stonoge in kako jih trajno odpraviti?
okusno
Portal
Čokoladna rolada brez peke, ki vedno navduši goste
Mango rita: tropska bomba okusa, ki je obnorela splet
Mango rita: tropska bomba okusa, ki je obnorela splet
Kaj kuhati julija? 8 sezonskih receptov iz slovenskega vrta
Kaj kuhati julija? 8 sezonskih receptov iz slovenskega vrta
Napaka, ki jo pri uživanju lubenice dela veliko ljudi
Napaka, ki jo pri uživanju lubenice dela veliko ljudi
voyo
Portal
Pa tako lep dan je bil
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
Živalska patrulja
Živalska patrulja
'91
'91
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763