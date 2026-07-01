Kralj zapušča svoj prestol v Hollywoodu

Štirikratni prvak lige NBA in eden največjih košarkarjev vseh časov je obvestil Los Angeles Lakerse, da ne bo obnovil pogodbe, saj namerava rekordno 24. sezono v ligi NBA odigrati v dresu druge ekipe. LeBron James se je Lakersom pridružil leta 2018, z njimi pa je leta 2020 osvojil naslov lige NBA. Šest let po tem uspehu je jasno, da je zenit kariere "King Jamesa" že dolgo za njim, saj je izpustil prvih 14 tekem sezone in prvič po svoji debitantski sezoni 2003/04 ni bil izbran med 15 najboljših igralcev lige. Zaradi tega dejstva ter prihoda slovenskega superzvezdnika Luke Dončića na začetku leta 2025 se je pri jezernikih začelo šušljati, da 41-letnika čaka manjša vloga v ekipi. Posledično se je prvi zvezdnik najboljše košarkarske lige odločil, da bo sam prevzel nadzor nad zadnjimi poglavji svoje kariere. Kljub temu Luka in LeBron ostajata v dobrih odnosih. Takole se je Luka poslovil od svojega idola iz otroštva: "V čast mi je bilo igrati s tabo in se učiti od tebe."

"V čast mi je bilo igrati s tabo in se učiti od tebe," je v slovo Jamesu zapisal Dončić. FOTO: AP

Med glavnimi destinacijami, kjer bi lahko James nadaljeval kariero, se ponujajo Golden State Warriorsi, kjer bi si slačilnico delil s svojim največjim rivalom Stephenom Curryjem. Takšna odločitev bi nedvomno dvignila ogromno prahu in znova sprožila razprave, ki LeBronu sledijo že večji del kariere, da prstane lahko lovi/osvaja samo s "superekipami". Druga možnost pa naj bi bil povratek domov v Cleveland, kjer se je njegova NBA zgodba začela pred 23 leti. Vrnitev v rodni Ohio bi predstavljala poetičen zaključek karierne poti. Če bi temu dodal še naslov, bi svoji izjemni zgodbi postavil dokončno piko na i. Čeprav so bili LeBronovi pretekli slovesi iz ekip glasni ter dramatični, ta nosi drugačen ton. 17-kratni prvaki so se od Jamesa poslovili z objavami na družbenih omrežjih. Lastnica Lakersov Jeanie Buss je na družbenih omrežjih zapisala: "LeBron James je eden največjih športnikov v zgodovini. Vedno bomo hvaležni za njegovih osem let pri Lakersih vključno z naslovom leta 2020, ki nas je popeljal do zmage v najtežjih mogočih okoliščinah, ter za številne rekorde, ki jih je podrl v vijolično-zlatem dresu. Želimo mu vse najboljše v prihodnosti, tako na igrišču kot zunaj njega. Vedno bo cenjen del družine Lakers."

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"Ne, hvala vam!" je odgovoril "Kralj James" in dodal, da je bila čast nositi dres Lakersov ter nadaljevati dediščino tistih, ki so jo gradili pred njim. A kjer se zaprejo ena vrata, se odprejo druga. To še posebej velja v športu, kjer se hollywoodske luči počasi obračajo stran od prestola, na katerem je sedel "King James", in proti odru, na katerem čara Luka "Magic" Dončić.

Kaj odhod enega največjih pomeni za Luko Dončića?

Po odhodu LeBrona Jamesa iz mesta angelov ni več dileme, kdo je prvi zvezdnik in vodja ekipe. Jasno je, da se bo prihodnost Lakersov gradila okoli Dončića. 27-letnik je lani poleti podpisal triletno podaljšanje pogodbe v vrednosti 153 milijonov evrov. Poleg njega so Jezerniki uspeli zadržati tudi drugega zvezdnika, Austina Reavesa, ki je podpisal štiriletno pogodbo.

Luka Dončić in Austin Reaves. FOTO: AP