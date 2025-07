Jamesova nekdanja soigralca opozorila Dončića: 'Bedno je igrati z LeBronom'

Richard Jefferson je bil član Cleveland Cavaliers od leta 2015 do leta 2017. Tam je ob boku LeBrona Jamesa leta 2016 tudi osvojil edini naslov v svoji 17-letni karieri. Zdaj je v podcastu Road Trippin spregovoril o svojem času pri Cavaliersih. "Igranje z LeBronom je bedno, ker vedno poskušaš osvojiti naslov. On je eden od najbolj tekmovalnih ljudi v zgodovini ameriškega športa in športa na splošno," je sodelovanje s štirikratnim prvakom lige NBA opisal Jefferson.

Nato je opisal Jamesove navade, ki so ga pogosto spravile v zadrego. "Bedno je, ko prideš na trening, on pa je treniral že štiri ure. Misliš si: 'O, sranje!' Ko skupaj z njim gledaš posnetke tekem in si ti naredil napako v eni od akcij, ti pravi: 'Pa kaj je s teboj, kaj počneš tu?' To so slabe strani sodelovanja z njim," je priznal Jefferson.