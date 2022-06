Jan Kosi je novi član Cedevite Olimpije

Svojo kariero je Jan Kosi začel v šoštanjski Elektri, dres moštva iz Šaleške doline pa je nosil med letoma 2013 in 2016. Sledila je selitev na slovenski Obalo, kjer je bil del Primorske vse do leta 2020. S "tigri" je Kosi trikrat zapored osvojil naslov slovenskega pokalnega prvaka, v sezoni 2018/19 pa je postal tudi državni prvak in s Koprčani osvojil naslov prvaka druge regionalne lige. Sledila je selitev v novomeško Krko, s katero je leta 2021 postal slovenski pokalni prvak, novomeški dres pa je nosil tudi v sezoni 2021/22 in nastopal v slovenskem državnem prvenstvu ter regionalni ligi. Kosi, ki bo 18. oktobra dopolnil 26 let, je v sezoni 2021/22 v regionalni ligi zaigral na 19 tekmah in v povprečju dosegal 7,4 točke in 4,3 skoke na tekmo. V državnem prvenstvu je nastopil na 19 tekmah in beležil 7,1 točko, 4,7 skoke in 1,3 asistence na obračun.