Vide po Dončićevih stopinjah popeljal mlade reprezentante na prvo SP

Slovenski košarkarji so v predzadnji tekmi turnirja nastopili proti domači reprezentanci Srbije. Po sila podpovprečnem začetku tekme so se Slovenci zbrali in bili v zaostanku približno deset točk vse do zadnje četrtine, ko so izvedli svoj zadnji juriš in nekajkrat imeli priložnost celo izenačiti ali povesti, a jim je na koncu zmanjkalo nekaj sreče in tudi časa. Končni rezultat tekme je bil 78:73 za Srbijo.

Kljub temu da so tudi po porazu s Srbijo Slovenci že vedeli, da so se uvrstili na svetovno prvenstvo v kategoriji do 17 let, ki bo leta 2022 potekalo v Španiji, so se izbranci Dejana Gašparina zadnjega obračuna lotili nadvse resno in vrstnike iz Češke dobesedno povozili v tekmi, ki sicer ni več odločala o ničemer. Čehi so bili po prvem polčasu v zaostanku za 18 točk (38:20), v drugem pa je naša reprezentanca prednost še podvojila. Predvsem so slovenski igralci blesteli v skoku, ki so ga dobili s kar 59:33, kar jim je tudi prineslo visoko prednost na koncu tekme (86:50).

Na tekmi proti Srbiji je bil strelsko neverjeten Jan Vide, ki je dosegel kar 38 točk, na tekmi proti Češki, kjer se je selektor odločil, da bo večjo minutažo ponudil igralcem, ki so v preteklih tekmah igrali manj, pa se je izkazal Peter Bandelj, ki je dosegel 29 točk, sledil pa mu je Teo Flis z 12. Omeniti velja Blaža Tratarja, ki je na zadnji slovenski tekmi prvenstva zbral neverjetnih 21 skokov, od tega kar 11 v napadu.

Kljub temu da je Slovenija na turnirju v Novem Sadu osvojila drugo mesto, je bil za najkoristnejšega igralca turnirja na koncu izbran Jan Vide, ki je na celotnem tekmovanju prikazal ves svoj razkošen talent. Pokazal je, zakaj ga je že kot 14-letnega dečka v svoje vrste pripeljal madridski Real, katerega član je še danes. 195 centimetrov visoki mladenič, rojen januarja 2005, je v Novem Sadu v povprečju dosegal 27 točk, 5,6 skoka in 4,2 podaje.