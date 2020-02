'Janez' Butler spet udaril: Počutil sem se kot Luka

Jimmy Butler, ki smo ga že večkrat slišali govoriti slovensko, je po zmagi nad svojo nekdanjo ekipo Philadelphia 76ers dejal, da se počuti kot Luka Dončić. Za besede se mu je kmalu 21-letni Ljubljančan, ki je trenutno poškodovan, že zahvalil prek družbenega omrežja Twitter. Butler je pred domačimi navijači z 38 točkami vknjižil strelski rekord sezone, ekipa Miami Heat pa je dosegla za trenutno sezono rekordnih 137 točk.

BUTLER

"Počutil sem se kot Luka, on to dobro dela iz tekme v tekmo,"se je Butler po tekmi spomnil na slovenskega zvezdnika Dallas Mavericksov. V tej sezoni je 30-letni košarkar po rodu iz Houstona sicer dejal, da mu je Goran Dragić oziroma "G", kot mu je nadel vzdevek, bolj všeč kot Dončić.

Dragić: To je naša hiša

"Nikoli me ne skrbi naš napad. K vragu, tudi obramba me ne. Skrbi me le, ali bomo zmagali,"je še dejal prvi strelec tekme, ki ima na sončni strani Alp iz tekme v tekmo več privržencev. Dragić je bil sicer drugi strelec Miamija in je 24 točkam dodal še šest podaj in tri skoke.

DRAGIĆ

"Vedeli smo, da bodo težek nasprotnik. So izvrstna ekipa, a to je naša hiša, začeli smo dobro in to je za nas izvrstna zmaga. Zdaj smo boljši v medsebojnem izkupičku, kar je za nas izvrstno,"je v prvih izjavah za FOX Sportsše na parketu dejal Dragić.

Sledi serija gostovanj

"Vsako tekmo si želimo, da bi bil Jimmy agresiven, on je naš vodja in po njegovi zaslugi so v igri udeleženi vsi. Ko ne najde podaje, potem zadene, nocoj pa je bil izjemen. Če želimo biti ekipa za končnico, moramo zmagovati tudi na gostovanjih," je ob vzklikih "Gogi, Gogi, Gogi", ki mu jih je namenil soigralec Bam Adebayo, sklenil Dragić.

"Želimo le napredovati v sezoni in vedeli smo, da je ta tekma za nas zelo pomembna, da imamo proti enemu od tekmecev v končnici vzhodne konference zdaj 3:1 v zmagah," pa dejal Miamijev trener Erik Spoelstra:"To je pomembno,"je še dodal pred serijo gostovanj, prva v nizu floridsko Vročico čaka sredi tedna pri Los Angeles Clippersih.

MIAPHI