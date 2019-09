Jao Ming brez dlake na jeziku: Jaz sem kriv za neuspeh Kitajske

Priljubljeni nekdanji zvezdnik NBA, Jao Ming, je leta 2017 postal predsednik Kitajske košarkarske zveze in se zavezal, da bo reformiral državni sistem razvoja košarke. S tem je vliv upanje na preporod tega športa na Kitajskem. Vendar pa se gostiteljem letošnjega svetovnega prvenstva po porazih proti Poljski in Venezueli ni uspelo prebiti med najboljših 16 reprezentanc, nato so klonili še proti Nigerijcem.

Po porazu proti afriškim košarkarjem je Ming dejal, da prevzema odgovornost za slabo predstavo reprezentance na svoja pleča. Ko so ga novinarji vprašali, kdo je kriv za slab nastop, je s spačenim obrazom dejal le: "Jaz."

'Razkorak med Kitajsko in vodilnimi košarkarskimi silami še večji kot prej'

Nekdanji zvezdnik Houston Rocketsov in košarkar "All-Star" je popeljal Kitajsko do nekaj najboljših rezultatov na svetovnem prizorišču, spet zbudil zanimanje za košarko med Kitajci in poskrbel za visoka pričakovanja javnosti pred domačim SP.

"Jaz sem kriv, da smo razočarali navijače," je še dejal upokojeni košarkar, ki si je že prislužil tudi imenovanje v hišo slavnih lige NBA. "Navijači so veliko pričakovali od nas, a nam na domačem prvenstvu ni uspelo. Svetovno prvenstvo je pravzaprav edina tekma za nas, kjer lahko pogledamo skozi okno v svet. Menim, da je razkorak med Kitajsko in vodilnimi košarkarskimi silami še večji kot prej," je še dodal.

