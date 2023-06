Japonci kot generalka za košarkarsko SP

Slovenija v skupinskem delu SP proti Venezueli, Gruziji in Zelenortskim otokom

Kot nosilci skupine F se bodo Slovenci na japonskem otoku Okinawa pomerili proti reprezentancam Venezuele, Gruzije in Zelenortskih otokov. V skupini E, ki se v nadaljevanju prvenstva združi s slovensko skupino, bodo Nemčija, Finska, Avstralija in Japonska. V prvem delu tekmovanja bo med 25. in 30. avgustom vsaka izmed reprezentanc odigrala tri tekme skupinskega dela. V soboto, 26. avgusta, se bo Slovenija pomerila z Venezuelo, v ponedeljek, 28. avgusta, z Gruzijo ter za konec uvodnega skupinskega dela v sredo, 30. avgusta, še z Zelenortskimi otoki. Vse tekme slovenske reprezentance se bodo začele ob 20.30 po lokalnem oziroma 13.30 po slovenskem času.