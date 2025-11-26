Jaramaz okrepil Cedevito Olimpijo: 'Potrebovali smo takšen tip igralca'

"Okrepitev na zunanjih igralnih položajih predstavlja Ognjen Jaramaz, ki premore kvaliteto in izkušnje. Jaramaz je bil želja našega kluba vrsto let in veseli smo, da smo ga uspeli pripeljati v Cedevito Olimpijo," je ob podpisu pogodbe z novim igralcem povedal glavni trener članske zasedbe Zmajev Zvezdan Mitrović .

Ognjen Jaramaz je v svoji karieri v elitni evroligi preživel štiri sezone, v katerih je nosil dres Bayerna, Partizana in Baskonie, dve sezoni pa je s Partizanom odigral tudi v evropskem pokalu.

V tem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo bo tudi del srbske reprezentance, ki jo čakata dvoboja proti Švici in Bosni in Hercegovini.

"Zelo zadovoljen sem, da sem del Cedevite Olimpije. Komaj čakam, da se preostalim fantom in celotni ekipi pridružim na treningih. Moštvo v dosedanjem delu sezone igra zelo dobro. Verjamem, da se bom hitro vklopil in da bomo nadaljevali v enakem ritmu. Veselim se vsega, kar sledi," je ob podpisu pogodbe s Cedevito Olimpijo povedal Ognjen Jaramaz.

Z ljubljanskim klubom je Jaramaz podpisal pogodbo do konca sezone 2026/27 z možnostjo prekinitve po sezoni 2025/26.