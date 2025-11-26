Svetli način
Košarka

Jaramaz okrepil Cedevito Olimpijo: 'Potrebovali smo takšen tip igralca'

Ljubljana, 26. 11. 2025 16.42 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
A.V. , STA
Košarkarski ekipi Cedevite Olimpije se bo pridružil srbski reprezentant, 30-letni Ognjen Jaramaz, so sporočili iz tabora slovenskih prvakov. Srbski, 192 centimetrov visoki branilec je na začetku sezone 2025/26 nosil dres Perspektive Ilirije, kjer je takoj pokazal svojo kakovost, kar so opazili tudi pri Olimpiji.

Ognjen Jaramaz je v svoji karieri v elitni evroligi preživel štiri sezone, v katerih je nosil dres Bayerna, Partizana in Baskonie, dve sezoni pa je s Partizanom odigral tudi v evropskem pokalu.

"Okrepitev na zunanjih igralnih položajih predstavlja Ognjen Jaramaz, ki premore kvaliteto in izkušnje. Jaramaz je bil želja našega kluba vrsto let in veseli smo, da smo ga uspeli pripeljati v Cedevito Olimpijo," je ob podpisu pogodbe z novim igralcem povedal glavni trener članske zasedbe Zmajev Zvezdan Mitrović.

V tem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo bo tudi del srbske reprezentance, ki jo čakata dvoboja proti Švici in Bosni in Hercegovini.

"Zelo zadovoljen sem, da sem del Cedevite Olimpije. Komaj čakam, da se preostalim fantom in celotni ekipi pridružim na treningih. Moštvo v dosedanjem delu sezone igra zelo dobro. Verjamem, da se bom hitro vklopil in da bomo nadaljevali v enakem ritmu. Veselim se vsega, kar sledi," je ob podpisu pogodbe s Cedevito Olimpijo povedal Ognjen Jaramaz.

Z ljubljanskim klubom je Jaramaz podpisal pogodbo do konca sezone 2026/27 z možnostjo prekinitve po sezoni 2025/26.

košarka cedevita olimpija ognjen jaramaz okrepitev liga aba evropski pokal
