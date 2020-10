Jasikevičius kritičen: Zelo sem razočaran, vedejo se kot 'marionete'

"Ta poraz je za nas prišel v najboljšem mogočem trenutku," je le nekaj trenutkov po porazu dejal Šarunas Jasikevičius in nadaljeval: "To je bila za moje igralce velika lekcija, učna ura, kako se ne sme igrati proti tako kakovostnemu nasprotniku, kot je Baskonia. Povsem nesprejemljivo je, da moji igralci pokažejo manj želje in energije, na nasprotni strani pa jim stoji zasedba, ki je svojo evroligaško preizkušnjo med tednom odigrala pozneje kot naša. To je nedopustno."

Štiriinštiridesetletni Litovec je izpostavil še nekaj: "Tekmecu smo dopustili, da je na račun naših napak dosegel neverjetnih 63 točk. Česa podobnega še nisem doživel v svoji trenerski karieri. Če so igralci pomislili, da so zaradi uvodnih dveh evroligaških zmag najboljše moštvo v Evropi, so se ušteli. Danes vsa moštva zelo napredujejo in igrajo kakovostno košarko. Obenem pa ni lahkih tekmecev; morda so bile nekoč razlike v kakovosti večje, a danes je stanje povsem drugačno. Ne preostane nam nič drugega, kot da pošteno zavihamo rokave in se lotimo dela. Le tako bomo napredovali in popravili omenjene napake."