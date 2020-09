Jasikevičius na klopi Barcelone že za prvo lovoriko

Šlo je za ponovitev finala minule sezone španskega prvenstva, v katerem je presenetljivo državni naslov osvojila ekipa iz Vitorie, za katero je tudi tokrat nastopil slovenski reprezentant Zoran Dragić. Ljubljančan je na parketu preživel slabih 24 minut in zbral šest točk, tri skoke in eno ukradeno žogo, medtem ko je v vrstah Kataloncev blestel Alex Abrines. Bil je prvi strelec tekme z 19 točkami, potem ko je v tretji četrtini v slogu svojega novega trenerja Šarunasa Jasikevičiusanizal zadete mete za tri točke (5/5).

S tem je Barci pomagal do odločilnega niza 13:0 in prednosti s 55:42, po kateri se Baski, ki so na začetku drugega polčsa izenačili, niso več pobrali. 44 sekund pred koncem so izbranci Duška Ivanovića sicer spet znižali na 68:71, potem ko je dva zaporedna napada uspešnop zaključil Pierria Henry, a nato je odločilna blokada ravno nad Henryjem uspela Brandonu Daviesu, tekma pa je bila z zadetim prostim metom Thomasa Heurtelaodločena.

V drugem polfinalu se bosta pomerila Real Madrid, branilec španskega kraljevega pokala in superpokalnega naslova iz leta 2019, in domači Iberostar Tenerife.